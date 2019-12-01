رئيسا مجلسي الدولة والشورى يستقبلان شيوخ ورشداء وأعيان قريات

في المحليات 2 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

استقبل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة أمس شيوخ ورشداء وأعيان ولاية قريات.

ورحب معالي الدكتور رئيس المجلس في مستهل المقابلة بالوفد، مشيداً بمبادرتهم لزيارة المجلس للتعرف على مهامه واختصاصاته وآلية عمله ودوره في العمل الوطني، مؤكداً معاليه حرص المجلس على تعزيز التواصل مع جميع شرائح المجتمع.

واستعرض معالي الدكتور رئيس المجلس مسيرة التطبيق المؤسسي للشورى في السلطنة، وما شهدته من تطور في ظل الدعم السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه، مشيراً معاليه إلى أن إنشاء مجلس الدولة جاء لتوسيع قاعدة الشورى في السلطنة من خلال تبني نظام المجلسين (الثنائية البرلمانية)، منوهاً في هذا الصدد بالتنسيق بين مجلسي الدولة والشورى لتحقيق الأهداف الوطنية بالتعاون مع مجلس الوزراء في تكامل بنّاء بين مؤسسات الدولة.

وأوضح معالي الدكتور رئيس المجلس أن المجلس يستهل فترته السابعة، بتطلعات كبيرة لمواصلة دوره في مسيرة التنمية الشاملة، والإسهام في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته من خلال مناقشة الخطط التنموية ومشروعات القوانين، وتقديم المقترحات والدراسات في مختلف المجالات.

وتطرق معاليه إلى مبنى مجلس عمان والذي يعد من المعالم الحضارية البارزة ويجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويتميز بطابع معماري فريد مستمد من البيئة العمانية والتراث الإسلامي الأصيل.

حضر المقابلة سعادة الدكتور الأمين العام للمجلس وعدد من المكرمين أعضاء المجلس.

وتضمنت زيارة شيوخ ورشداء وأعيان ولاية قريات إلى المجلس، مشاهدة فيلم وثائقي عن المجلس، وجولة على مرافق المجلس المختلفة.

من جهة أخرى استقبل صباح أمس سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى الوفد الزائر بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وقد رافق الوفد سعادة الشيخ الدكتور يحيى بن سليمان الندابي والي الولاية.

وقد قام الوفد بزيارة الى قاعة المجلس، واطلعوا على التقنيات الحديثة المستخدمة في عملية التصويت، والنمط المعماري العماني الذي تزدان به قاعة وأروقة المجلس المختلفة.

وخلال اللقاء قدّم سعادة رئيس المجلس نبذه تعريفية عن مجلس الشورى ومراحله المتعاقبة طوال أكثر من ثلاثة عقود، مشيرًا إلى التطور الذي حظي به المجلس ضمن صلاحياته التشريعية والرقابية واختصاصاته، كما تحدث سعادته عن أدوار انعقاد المجلس الأربعة، وآلية العمل في مكتب المجلس، وكذلك نظام العمل في الجلسات الاعتيادية، كما قدم سعادته نبذة مختصرة عن الأدوات التشريعية والرقابية المتاحة لدى الأعضاء والأدوار والاختصاصات التي تقوم بها اللجان وطريقة تشكيلها مع بداية كل فترة.

حيث تهدف الزيارة الى التعرف على اختصاصات المجلس وأهم الإنجازات التي شهدها المجلس خلال فتراته الماضية وحتى الآن.