عقد مكتب مجلس الدولة أمس اجتماعه الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة.

ترأس الاجتماع معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء المكتب، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

واستعرض مكتب المجلس الموضوع المقدم من اللجنة الاقتصادية حول التقرير الختامي بخلاصة دراسات اللجنة خلال الفترة السادسة.

كما ناقش المكتب الموضوع المقدم من الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث حول تقديم بعض المقترحات لدراستها.

واطلع المكتب على عدد من التقارير منها تقرير حول نتائج انتخابات اللجان الدائمة بالمجلس لاختيار رؤسائها ونوابهم، وتقرير حول مشاركة المكرم حاتم بن حمد الطائي في مناسبة الإعلان عن (مشروع إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني) خلال مشاركة السلطنة في الاحتفال باليوم العالمي للتسامح الذي أقيم بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا في 16 نوفمبر الماضي.

كما اطلع المكتب على تقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين اجتماعه السابق وهذا الاجتماع.

وتطرق المكتب الى تقييم الجلسة العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة المنعقدة يوم الأربعاء 20 نوفمبر الماضي، كما حدد في ختام اجتماعه بنود جدول أعمال الجلسة العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الحالي المزمع عقدها يوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري.

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب مجلس الدولة يستعرض عدداً من التقارير ويحدد بنود جدول أعمال الجلسة الثالثة للمجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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