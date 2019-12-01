مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأمراض غير المعدية والصحة...

في المحليات 2 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

تغطية ـ سليمان بن سعيد الهنائي:

نظمت صباح أمس وزراة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مؤتمراً صحفياً بقاعة الوزارة وذلك حول استضافة السلطنة (إجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأمراض غير المعدية والصحة النفسية) خلال الفترة من 9 الى 12 من ديسمبر الجاري.

ترأس المؤتمر سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط بحضور سعادة الدكتورة أكجيمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسلطنة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

في بداية المؤتمر تحدث سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط عن أهم ما يتطرق اليه الاجتماع عن ما تتسببه الأمراض غير السارية والذي تتركز على الامراض الرئيسية وهي: أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الرئة والسرطانات والسكري، حيث تشكل الى نسبة كبيرة من الوفاة مقارنة بالأمراض الأخرى وتبلغ نسبة بما يعادل 70% من جميع الوفيات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الوفاة المبكرة لعدد يصل إلى 15 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاماً (ويحدث نصف هذه الوفيات تقريباً في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل الأكثر انخفاضاً).

وأشار سعادته الى أن الهدف من الاجتماع يمكن تجنب العديد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية في حال اتخاذ إجراءات للحد من التعرُّض للمخاطر الرئيسية المسبِّبة لتلك الوفيات وهي التبغ والنُظم الغذائية غير الصحية وتعاطي الكحول على نحو ضار والخمول البدني وتعزيز العلاج الفعَّال، بما في ذلك من خلال التغطية الصحية الشاملة.

واضاف سعادته: إن الاجتماع العالمي سيضم العالمي أكثر من 150 دولة بمشاركة مجموعة مختارة من شركاء الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأوساط الأكاديمية والجهات المانحة.

وبيّن سعادته أهمية الاجتماع الذي سيكون مؤثِّراً لبناء القدرات، كما يُركِّز على كيفية تنفيذ الحكومات في الخروج بالحلول بأفضل الخيارات المنخفضة التكلفة المعتَمَدة من المنظمة والتي من شأنها الحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية على نطاق هائل حتى يمكن إنقاذ عشرات الملايين من الأرواح. إضافة الى القدرة على الحصول على التدابير في إنقاذ حياة 8 ملايين شخص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وذات الدخل الأكثر انخفاضاً بحلول عام 2030، وتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 350 مليار دولار أميركي، وتتراوح أمثلة هذه الحلول بين حظر التسويق وفرض الضرائب بهدف الحد من التعرُّض للتبغ والأطعمة والمشروبات غير الصحية، وإتاحة الحصول على الخدمات الصحية الأساسية لجميع الناس لحمايتهم من هذه الحالات المَرضية.

وأفاد سعادته بأن الاجتماع يُعد أول اجتماع عالمي بشأن الأمراض غير السارية منذ إعلان الأمم المتحدة الرفيع المستوى لعام 2018 بشأن الأمراض غير السارية وإعلان الأمم المتحدة الرفيع المستوى لعام 2019 بشأن التغطية الصحية الشاملة، وسيوفر هذا الاجتماع الذي يُعقَد في الوقت المناسب منصة متقدمة لتمكين مختلف الجهات العاملة في مجال الصحة على الصعيد العالمي، وتسهيل عملهم، وتوسيع نطاق العمل الوطني بشأن الأمراض غير السارية، مع ربط ذلك بخطة تحقيق غاية التنمية المستدامة التي تصبو إلى تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام 2030 وتعزيز الصحة النفسية.

من جانب آخر قالت سعادة الدكتورة أكجيمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسلطنة: سيشارك في الاجتماع العديد من قطاعات الصحة والقطاعات الأخرى، ومنظمات دولية، وغيرهم من أصحاب ذوي العلاقة على الصعيد العالمي.

وأضافت: من المتوقع أن يُطلق الاجتماع دعوة إلى العمل، من شأنها أن تسهم في تنفيذ إعلان الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى لعام 2018 بشأن الأمراض غير السارية وإعلان الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى لعام 2019 بشأن التغطية الصحية الشاملة، مع دعم البلدان لبلوغ أهداف التنمية لعام 2030. وسيتألف المؤتمر من سلسلة من الجلسات العامة وحلقات النقاش المثيرة والتفاعلية، في حين ستُطلَق العديد من المبادرات الجديدة للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.

وأشارت الى ان المنظمة بالتعاون مع وزارتي الشؤون الرياضة والصحة في السلطنة في إستصافت فعالية (الصحة قول وعمل) في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في التاسع من الشهر الجاري، وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وسيشارك فيه الدكتور تيدروس مدير عام منظمة الصحة العالمية، ووزيرا الصحة والرياضة في السلطنة .. وغيرهم من أعضاء الوفود رفيعي المستوى.