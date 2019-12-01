التقاء ظل الجبال ظاهرة فلكية سنوية يترقبها أهالي المدينة بوادي بني هني بالرستاق

في المحليات 1 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

يطلق عليها الأهالي مسمى (ظل المدينة)

رصد ـ سعيد بن علي الغافري وصلاح بن سعيد العبري:

على بعد 30 كيلو متراً من ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة تقع قرية (المدينة) بوادي بني هني بروعة تضاريسها الجبلية وعلى سفح الجبل تتراى لزائريها بنعومة هوائها وعذوبة طقسها وطبيعتها الخلابة التي تحيط بها الجبال من جميع الجهات.

وفي قرية المدينة ظاهرة فلكية تحدث كل عام مع الاعتدال الخريفي وهو التقاء ظل الجبال لمدة ثلاثة ايام يحرص الاهالي على رصدها فترةالعصر قبل مغيب الشمس بما يطلق عليها محلياً مسميات (سياح النيروز أو النويرز أو دخول مئة الشتاء) ومسمى ظل المدينة المتعارف عليه عند الاهالي بولاية الرستاق (نسبة لتلاقي الظل في هذه القرية).

وحول هذه الظاهرة الفلكية التي تحدث خلال هذه الايام يقول المواطن ناصر بن سيف الخنبشي من أهالي ولاية الرستاق: من المعروف أن الاعتدال الخريفي يحدث عند انتقال الشمس من دورانها على مدار السرطان الى خط الاستواء وله في عُمان عدة مسميات منها مسمى ظل المدينة نسبة للقرية والمتعارف عليه عند الاهالي بولاية الرستاق، فالمدينة هو اسم لقرية من قرى وادي بني هني التابع لولاية الرستاق، تقع على سفح جبل، تحيط بهاالجبال من جميع الجهات، فالجبل الذي يقع على جهة شمال المدينة تنعكس عليه الشمس فترة العصر، في هذه الفترة من العام تحدث به ظاهرة فلكية، وهي التقاء ظل الجبال التي تقع جهة غرب المدينة، مرسلة ظل قادم من جهة الجنوب الشرقي وظل قادم من جهة الشمال الغربي، يلتقيان في منتصف الجبل مكونة بين الظلين خط من شعاع الشمس، تتكرر هذه الظاهرة كل عام لمدة ثلاثة أيام، وهي ما تعرف معنا بظل المدينة، ومنها تبدأ الحسبة المحلية مئة الشتاء، ثم تتبعها مئة الصيف ثم مئة القيض، وكل مئة مقسمة لعشرة أيام، ويواصل حديثه قائلاً: في الحقيقة بدأنا نرصد هذه الظاهرة منذ سنتين تقريبا برفقة الباحث الوالد محمد بن حمود الكلباني، والوالد المعلم نبهان الخضوري، والوالد محمد الخنبشي وهناك استعداد لدى الاهالي برصد الظاهرة الفلكية وموعد التقاء الظل خلال هذه الايام بمشيئة الله تعالى وقد قمنا بالاستعداد لرصد هذه الظاهرة بالتواجد في الموقع خلال فترة العصر حتى قبيل غروب الشمس فالجميع في ترقب لحدوث ظاهرة التقاء الظل خلال الايام المقبلة وهذه تعد من الحسابات الفلكية العمانية القديمة وتستمر في التكرار لمدة ثلاثة ايام حسب رصد الاهالي وترقبهم لها وفي بلادنا هناك قرى تتمتع بهضبة وتضاريس جبلية رائعة تحدث فيها مثل هذه الظاهرة بالتقاء ظل الجبال.