بلدية مسقط تسدل الستار عن (عمان الخير) بمتنزه العامرات

في المحليات 1 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

ثمانية أيام متواصلة من فعاليات المرح والتشويق

مسقط ـ الخليج 365:

أختتمت مساء أمس الأول فعاليات بلدية مسقط المقامة في متنزه العامرات تحت شعار (عمان الخير) والتي استمرت لمدة ثمانية أيام متواصلة، حاملة معها العديد من المناشط والفعاليات، ومحتضنة لفعاليات ثقافية وحوارية وفنية في مسرحها الذي أخذ أيضًا بالمواهب والترفيه الموجه لأطفال عمان الخير طيلة أيامه.

وقد استضافت بلدية مسقط في هذه الفعالية عددًا من الفنانين من خارج السلطنة، والذين أشادوا بدورهم بالتنظيم وحسن الاستقبال وتفاعل الجماهير معهم، مؤكدين الصلات القوية التي تجمع بلدانهم بالسلطنة، إذ تم استضافة كلٍّ من: الفنانين داؤود حسين وخالد البريكي، والفنانتين عبير الجندي وحنان رضا، والفنانين المحبوبين خليل الرميثي وعلي الغرير.

وقد هدفت بلدية مسقط من خلال إقامة هذه الفعالية إلى مزامنة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد من جهة، واستثمار المتنزهات لإقامة الفعاليات والمناشط المجتمعية، وإخراج هذه الأمكنة من حيز الاستخدام المعتاد للحيز المكاني المفعم بالحيوية وإضفاء الجو الكرنفالي والترفيهي له من خلال الفعاليات الحية، مع إشراك المجتمع في نفس الوقت لتسديد الجهود نحو الهدف ذاته، وذلك بإفساح المجال لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأسر المنتجة، والفرق التطوعية للإسهام في أخذ أمكنتهم من الفعالية المقامة.

وتضمنت الفعالية ـ التي أقيمت في متنزه العامرات العام ـ العديد من الأنشطة الترفيهية المختلفة، كما وفرت أرضية العامرات فرصًا لالتقاء المواهب والفنون والمشغولات والإبداعات العمانية المبتكرة في مجالات عدة وذلك من خلال مشاركة عدد من أبناء وبنات ولاية العامرات من فئة الأسر المنتجة وأصحاب الدخل المحدود، ومن ذوي المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي قامت باستعراض مخرجاتها في ممر طولي مواجهة للبوابة الرئيسية لمتنزه العامرات، ليتحقق بذلك إحدى أهداف هذه الفعالية الرامية لجعل عمان الخير لأبنائها وبأبنائها تزدهر، ولتحقق الفعالية كذلك مورد ومحطة مناسبة للمشاريع المحلية الواعدة، حيث شارك في عمان الخير نحو (35) من العارضين كأركان أكشاك للتسوق وصناعة المأكولات الشعبية والمشروبات المتنوعة المذاق والتقديم.

يذكر بأن إدارة الفعاليات ببلدية مسقط وكجهة منظمة لهذه الفعالية قد راعت ضمن أهداف تنظيمه توفير دعمها لهذه الفئات المحلية والفرق التطوعية والأسر محدودة الدخل، بحيث تكون فعالية (عمان الخير) بالنسبة لتلك المؤسسات بمثابة احتضان لأعمالها دون تحميلها كلفة استئجار الركن المخصص لهم.