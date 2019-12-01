السياحة بجنوب الشرقية تنفذ فعاليات العيد بولاية صور

احتفاء بالعيد الوطني الـ(49) المجيد

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

نظمت وزارة السياحة ممثلة بإدارة السياحة بمحافظة جنوب الشرقية يوم أمس على شاطئ نعمة بولاية صور فعاليات العيد والتي تأتي ضمن الفعاليات التي تنفذها وزارة السياحة بمختلف محافظات السلطنة احتفاء بالعيد الوطني الـ(49) المجيد.

رعى الفعالية سعادة جهاد بن عبدالله آل فنة العريمي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صور وبحضور سعود بن حمد بن مسلم العلوي مدير إدارة السياحة بجنوب الشرقية وجمع غفير من المواطنين والمقيمين والسياح.

تضمنت الفعاليات عروضاً للخيل والقوارب الشراعية إلى جانب الفنون الشعبية والفقرات الشعرية ولوحة عودة البحار المسافر وذلك بالتعاون مع بلدية صور ونادي صور للفروسية ومدرسة عمان للابحار بصور والفرق الشعبية بالولاية.

وقد بدأت الفعاليات بعروض الخيل وتقديمها فنون الهمبل والعرضة ومحورب الخيل والمرواس وترويض الخيل شارك فيها ٦٠ فارساً، كما تابع الحضور لوحة عودة البحار والتي جسدت جزء من التاريخ البحري لولاية صور وخاصة اثناء استقبال السفن القادمة من السفر ووصولها الى ميناء صور بخور البطح، حيث تمثل دخول السفينة خور البطح وعلى متنها النوخذة والبحارة وتم استقبالها عن طريق ٢٣ قارباً لشباب مدرسة عمان للإبحار بصور حملت اعلام السلطنة وصور صاحب الجلالة وتم مرافقة السفينة الى الشاطئ وقامت فرق الفنون الشعبية المكونة من ٣٠ شخصاً من رجال ونساء وأطفال باستقبال السفينة وعلى متنها النوخذة والبحارة وتم زفاف السفينة الى موقع الحفل لتواصل الفرق الشعبية تقديم فنونها الشعبية والبحرية واختتمت الفعالية بتكريم الجهات المشاركة والتعاونة وتقديم هدية تذكارية لراعي الفعالية.

هدفت الفعالية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المحافظة والتي تتميز بتنوع بيئات الـجـذب السياحي كالبحرية والصحراوية والجبلية والطبيعيــة ووجود المفردات التراثية والقرى والأحياء التاريخيـة ومراكز المدن التي اشتـهرت قديما إلى جانب إبراز مقومات السلطـنة بصـفة عامـة والترويج لها ومواكبة التطورات الحاصلة في قطاع السياحة والاستثمار على مستوى دول الإقليم وتسليط الضوء على أهم تلك المعالم السياحية التي تتمتع بها المحافظة والسعي لإيجـاد تعاون بناء بين مختلف الجهات العامة والخاصة المشاركةِ في تنظيم الأنشطة والفعاليات والتي تتنوع بين الأنشطة الثقافية والسياحية والترفيهية.