تكريم عذراء المعولية بجائزة أفضل العرب (فئة التميز العلمي والبحثي العربي ٢٠١٩ )

في المحليات 1 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

تم في حفل بهيج تكريم ابنة عمان الدكتورة عذراء بنت هلال المعولية بجائزة افضل العرب (فئة التميز العلمي والبحثي العربي ٢٠١٩) بالمملكة المغربية بمدينة مراكش الحمراء من قبل جوائز جلوبال العالمية والتي تدعم وتكرم قيم العلم والعمل والعطاء من خلال تكريم نخبة متميزة تمثل نماذج رائدة من المجيدين في مختلف مواقع العمل والإنتاج.

الجائزة تهدف لمكافأة التميز في العالم العربي بكافة اشكاله وفي مختلف الميادين والتي ستسهم في الارتقاء بالقدرات والمعرفة والوعي في محيطنا العربي.

وقد تم الاختيار على بناء عدة مؤشرات علمية من الابحاث والدراسات المتميزة التي تم إنجازها واعتماداً على عدة مؤشرات ملموسة من قبل لجنة مختصة من الخبراء بناءا على معايير كمية وتطبيقية شفافة وعادلة وتتميز بالنزاهة والتجرد.

جدير بالذكر ان كل من تم تكريمهم في الحفل قدموا صورة مشرفة للإنسان العربي الجاد والمخلص والمحب لوطنه وكانوا مثالاً يحتذى به في الإنتاجية والتفاني في العمل، وأسهموا في رفع الانتاج العلمي والاقتصادي لأوطانهم وعززوا بعطائهم وإخلاصهم ثقة اصحاب العمل.

وقد ألقت الدكتورة عذراء المعولية كلمة المكرمين والتي عبرت فيها عن سعادتها بهذا النجاح وبأن يتم اختيارها من بين آلاف المبدعين وأهدت هذا النجاح الى الخليج 365 ولباني هذه النهضة المباركة الداعم الاول للعلم والعلماء حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

جدير بالذكر أن الجائزة تمنح لثلاث فئات رئيسية من الدول العربية: فئة القيادة، فئة الاعمال وفئة نجوم المجتمع .. ورؤية الرسالة هي ان تصبح جائزة افضل العرب الجائزة الأكثر قيمة على مستوى العالم العربي في السنوات القليلة القادمة ان شاء الله وان تساهم هذه الجائزة في الارتقاء بالقدرات، المعرفة والوعي في محيطنا العربي.

الدكتورة عذراء المعولية مديرة مركز الدراسات والبحوث بوزارة الصحة ومديرة البرنامج الاستراتيجي البحثي للامراض غير المعدية بمجلس البحث العلمي، حاصلة على عدة جوائز منها جائزة افضل بحث إكلينيكي من الجمعية الأسترالية للابحاث الطبية في عام ٢٠٠٧ وجائزة المرأة للإجادة في القطاع الصحي ٢٠١١ وجائزة زمالة لوريال اليونيسكو للعلوم ٢٠١٥ وتم اختيارها ضمن أفضل ٤٠ شخصية عمانية ناجحة في كتاب (جوهرة عمان) نتاج أبحاثها العلمية المنشورة في العديد من الدوريات العالمية والمحلية المحكمة.