الطلبة العمانيون بجامعة هال يحتفلون بالعيد الوطني الـ ٤٩ المجيد

ابتهاجا بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد نظم الطلبة العمانيون بجامعة هال بالمملكة المتحدة احتفالية وطنية بمناسبة العيد الوطني الـ ٤٩ معبرين عن فرحتهم وبهجتهم بهذه المناسبة الغالية على قلب كل عماني. حضر الفعالية عدد من الطاقم الأكاديمي بالجامعة وجمع من الطلبة الدارسين بالجامعة من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.تضمنت الفعالية عدة فقرات منها حوارات عن عمان وتاريخها العريق وباني نهضتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه. كما تم تقديم مجموعة من المأكولات العمانية اضافة الى القهوة والحلوى.

وقد عبر الطلبة العمانيون عن فرحتهم الكبيرة بهذه المناسبة الغالية على قلب كل عماني.

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