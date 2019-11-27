سفارتا السلطنة في لبنان و إثيوبيا تحتفلان بالعيد الوطني الـ 49 المجيد

بيروت ـ اديس ابابا ـ العمانية: أقام سعادة السفير بدر بن محمد المنذري سفير السلطنة المعتمد لدى لبنان حفل استقبال في حرم السفارة بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

وقد حضر المناسبة النائب ادكار طرابلسي ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب علي بزي ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب طارق المرعبي ممثل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري اضافة الى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين

وعدد من أعضاء مجلس النواب واعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى لبنان .

وقد تم عرض أفلام وثائقية للسلطنة كما اقتصر الحفل على النشيدين الوطني اللبناني والعماني واخذ الصورة التذكارية .

كما احتفلت سفارة السلطنة بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، حيث قام الوزير المفوض جاسم بن عيد السعدي القائم بأعمال السفارة ومندوب السلطنة المراقب لدى الاتحاد الافريقي حفل استقبال بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.

مثل الحكومة الاثيوبية في الحفل معالي الدكتورة ارغوغي تسفاي – وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية ومعالي الدكتور الشيخ حاجي عمر إدریس – رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وكبير مفتيي العاصمة وسعادة ابابية اباجوبر – كبير مستشاري وزارة الثقافة وسعادة السفير شاميبو فيتامو – مدير ادارة الشرق الأوسط بالخارجية الأثيوبية، كما حضر الحفل اصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى اديس ابابا وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية والمؤسسات الحكومية الأثيوبية والاتحاد الافريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وكبار رجال الأعمال والإعلام والشخصيات الأثيوبية بالإضافة إلى بعض الجالية العمانية المتواجدة في اديس ابابا.

وعبر الحضور عن سعادتهم في مشاركة السفارة فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية متمنين للسلطنة قيادة وحكومة وشعبا مزيدا من التطور والنماء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

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