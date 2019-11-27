مدارس السلطنة تحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد

في المحليات 28 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

هيماء ـ من مبارك الحرسوسي:

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي:

احتفلت مدارس تعليمية الوسطى بالعيد الوطني 49 المجيد بالعديد من الفعاليات والمناشط حيث ألقيت الكلمات الوطنية والقصائد الشعرية واستعرضت اللوحات الفنية والشعبية وسط بهجة وأفراح تزين خلالها الطلبة بالوشاحات الوطنية ورفع الأعلام تخللتها المسيرات الطلابية.

وفي هذا الصدد، احتفلت مدرسة مسيرة الخير ببرنامج تضمن اوبريت صوت للنهضة نادى ولوحة عمان المجد وفن العازي ولوحة أحب عمان والمسابقات وألعاب شعبية و ترفيهية لطلاب المدرسة

بينما احتفلت مدرسة هيماء للتعليم الاساسي بفقرات متنوعة منها ريشة فنان ترسم فرحة وطن

وفقرة “في حب الخليج 365 نتغنى” من تقديم جماعة الموسيقية، وتنظيم مسابقة رسم افضل شعار في حب الخليج 365 وكما تم تكوين نافورة الألوان بألوان علم عمان من تنظيم جماعة العلوم بالمدرسة.

وتحت شعار “فرحة وطن عنوانها قابوس” احتفلت مدرسة الغبرة الجنوبية بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد بفقرات معبرة عن حب السلطان والولاء للوطن تم خلالها عرض مجموعة من الاناشيد الوطنية واوبريت الشعري والفنون الشعبية.

واحتفلت كل من حفل مدرسة ريما و الوسطى وابو مضابي والمعارف وحج واللكبي وقلعة العلم ومحوت وظهر وصراب والشموخ وبحر العرب ومديرة والدقم وصوقرة والخضراء وراس مدركة للتعليم الأساسي تحت العديد من العناوين والفقرات الغنائية والقصائد الشعرية والعروض المسرحية ومسيرات الولاء والعرفان واللوحات الوطنية والفنون الشعبية والكلمات المعبرة التي تتغنى في حب الخليج 365 والسلطان وكذلك مشاركتهم الفرحة مع الأهالي والمجتمع المحلي من خلال زيارة المرضى بالمستشفيات وتهنئتهم بالمناسبة وتوزيع الهدايا عليهم.

وفي ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة احتفلت مدارس الولاية بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، حيث ازدانت مباني مدارس الولاية بأعلام وصور المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وقد عبرت ادارات المدارس ممثلة بالهيئات التدريسية والطلبة والطالبات بما يكنونه من حب وولاء لجلالة السلطان المعظم حيث عبر الطلبة والطالبات عن حبهم للوطن ولجلالة السلطان بتقديم العديد من الفقرات والاناشيد في حب جلالة السلطان وقد استعرضت مدارس ولاية المصنعة الانجازات التي تحققت في العهد الزاهر خلال الاعوام الماضية من عمر النهضة المباركة وقد قدم طلبة المدارس العديد من القصائد الوطنية والمسرحيات التي اوضحت من خلالها تطور التعليم في عهد جلالة السلطان المعظم والانجازات الاخرى في جميع القطاعات وقد قدم طلبة المدارس العديد من الفنون الشعبية مثل فن العازي والويليه والرزحة و فنون التغرود بالإضافة الى العديد من المسابقات الوطنية الاخرى هذا وقد رعى المكرم الدكتور جمعة بن خليفة بن منصور البوسعيدي عضو مجلس الدولة الاحتفال الذي أقامته مدرسة اسعد بن زرارة للتعليم الاساسي بحضور خالد بن عبدالله الجابري مدير المدرسة و دعيج بن خليفة المجيني رئيس مجلس اولياء الامور بالمدرسة والخبير التربوي بمكتب المدير العام والمعلمون واولياء امور الطلبة وطلبة المدرسة الاحتفال الذي أقامته المدرسة ابتهاجا بالعيد الوطني المجيد حيث قدمت العديد من الفقرات الوطنية وافتتح المكرم راعي الحفل المعرض الذي ضم بين جنباته العديد من صور جلالة السلطان المعظم والمنجزات التي تحققت في العهد الزاهر.