بداية سطر: عندما تُعشق الأوطان، تتحقق الإنجازات ..!

في المحليات 28 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

د.خلفان بن محمد المبسلي:

إن للإنسان وطنًا، فحينما يعشق الخليج 365 يبقى الإنسان رهينًا لهذا العشق الخالد لأجل الخليج 365، فعشق الأوطان ليس عشقًا يوصف باللسان ويمدح بالمفردات فحسب، بل عشق الأوطان تجليات في الحياة، ومبادئ راسخات في السلوك، ومكرمات تظهر هنا وهناك، وإنجازات شامخة وشاهدة على قوة هذا العشق الوطني الذي يولّد قيمًا ثابتات، ويتكاثر مبادئ باسقات، فكان كفاحنا لأجل أن يبقى وطننا هو العالم بأسره ليظل هو العين التي ننظر بها إلى العالم، كما تبقى المرآة الصافية التي تعكس سلوكياتنا بين دول العالم، فمتى ما ذكر الصدق والإخلاص والحب والتعاون تبقى صفات العماني آسرة للمستمعين لهذا الإطراء الخلاق، ومتى ما ورد اسم عُمان في أي محفل دولي يتولد من ذلك جميع معاني مكارم الأخلاق والسمات الحسنة، كل ذلك السلوك الإنساني الذي يمشي في الأرض رويدًا رويدًا ها هو اليوم يحصد مفاهيم ومصطلحات أطرها الكتّاب والباحثون تحت مسمى: (فقط في عُمان) كل ذلك يقتضي منا أن نحتفي بيوم وطني ذي شأن عظيم، إنه الثامن عشر من نوفمبر المجيد حين تمخض هذا اليوم عن سائر الأيام فولد فكرًا نيرًا، وقمرًا منيرًا، بل ربيعًا خصبًا تفيأنا ظلاله نعيمًا، وظلًّا ظليلًا.

فمنذ تولى مقاليد الحكم مولانا جلالة السلطان المعظم، وعُمان تنفرد في بوصلتها بنقلة نوعية في مجالات الحياة، كما تضفي إلى تاريخها مجدًا آخر مشرقًا ليبقى ذلك التاريخ الجسيم مستمرًّا ينهض به المواطن أينما حلَّ وارتحل، ففي الشرق بالأمس تاريخ عظيم أشرق اليوم حافلًا بتلك الأمجاد التي أنارت حاضر عُمان، وأزهرت مستقبله. وفي الغرب سلسلة من الانتصارات الكبار ها هي تتوالى اليوم فتبدو في رأس الهرم حكمة بالغة ورأيًا سديدًا واستشارات سياسية لتصبح بيت خبرة عالميًّا يزورها الكبار ويقصدها المتضررون، فباتت عُمان مثل كعبةٍ يلجأ إليها المتخاصمون، وفي الشمال بحر بالأمس عبرنا شطآنه وساهمنا في فتوحات هي الأعظم على مر التاريخ، وجبنا جزرًا وبحارًا ومحيطات دونها التاريخ بماء الذهب هي إنجازات تبقى على مر العصور، وشاهدًا على عمق التاريخ، وتتجدد آمال عراض في حاضر عُمان ومستقبلها، وما زلنا نرسم الخطى لنواصل الإنجاز لنخلد اسم عُمان كما فعل آباؤنا السابقون.

إذًا يحق لنا اليوم أن نرفع راية الاحتفاء متباهين بماضٍ تليد وحاضرٍ مشرق في اليوم الثامن عشر من نوفمبر المجيد، فأعيادنا أفراح وانتصارات تمكن أفراحها فيما نشهده اليوم من إنجازات نسجلها وهي حاضرة بين أيادينا، فانتشار التعليم بين ربوع البلاد بفضل الجهود المبذولة في هذا المضمار الكبير انطلاقًا من مدرسة واحدة إلى أعداد هائلة من المدارس تفتح أبوابها لأبنائها الطلبة، وتتجلى فيهم أسمى أنواع التعليم ومناشطة منذ جيل السبعينيات، فكم من المخرجات التي خرجت من أبواب تلك المدارس، وانطلقت إلى التعليم في أرقى الجامعات العالمية، ها هي اليوم تصب نتائجها لبناء دولة حديثة راسخة الأركان والمبادئ دولة ذات مؤسسات تنظم الأعمال وتبني وترقى بمواطنيها إلى مواطن المجد والسؤدد، كما تتمثل أفراحها كذلك في المجال الصحي الذي تتحدث عنه إنجازاته وبقيت برهانًا كبيرًا لنجاح التجربة الطبية في البلاد، فانتشار المراكز الصحية والمجمعات الطبية والمستشفيات في كل بقعة من الولايات ولا تخلو بقعة إلا ونالها جزء من النظام الصحي ليحمل المواطن على عاتقه العمل في هذه المؤسسات ويقود دفتها بثقة كبيرة إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

فما أجمل أن نبني بالصعوبات والتحديات سلالم لنصل بها فنعلو ونعانق المجد بكل اقتدار، وما أجمل استمرارية معانقة النجاح، وهل يولد الإبداع إلا من رحم المعاناة، فلا يمر علينا يوم إلا ونشاهد وضع حجر أساس لمشروع ما، ولا يمر يوم آخر إلا ونسمع إنجازًا عمانيًّا يتحقق في مجال ما في دولة أخرى، وتلك الشواهد ما زالت تمخر عباب الفضاء وتشق الصعاب لتواصل المسير منذ الأزل وهي تعانق التفوق والأمجاد.

إنّ الأسرة العمانية اليوم تعيش أيامًا جميلة وهي تناظر مطلع الثامن عشر من نوفمبر المجيد، فبهجة الصغير قبل الكبير حيث الاستعدادات للاحتفال البهيج وهم يرسمون على مُحيّاهم حب الخليج 365 ويرددون أناشيد عشق الأوطان فيهنئون أنفسهم بيوم وطني لتبدو لهم أيامه بطعم مختلف ونغم خاص وإيقاع مثير في النفوس فيبحثون عن جميع أشكال الجمال والتزيين لمنازلهم، كما يرتدي الصغار حللًا حمراء وخضراء بألوان العلم تلك مظاهر تتجسد في أطفالنا الصغار قبيل الثامن عشر من نوفمبر، كما تترك انطباعًا حسنًا بهذه المسيرة الظافرة التي أدركت حجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل منا وهي أمانة سنحملها ما حيينا، فكل عام وقابوسنا برفعة وخير وسؤدد وعطاء وعمان تحفها رعاية الله وتغشاها السكينة والأمان وكل عام وجميعنا بخير.

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