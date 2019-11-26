رحاب: تستطيع أن تحقق نتائج فارقة

في المحليات 27 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

د.أحمد بن علي المعشني:

منذ سنوات خلت، مررت بمحطة (قتبيت) في طريقي إلى مسقط، وركنت سيارتي بجوار شاحن البنزين للتزود بالوقود، أطل من نافذة سيارتي شاب طويل مبتسم وكلمني بكل أدب: بكم بتعبي؟ فاكتشفت أنه عماني، فأثار فضولي وسألته: أأنت عماني؟ فأجاب: نعم! فسألته منذ متى تعمل هنا؟ فأخبرني أنه هناك منذ شهور.

وطال بيننا الحديث فعلمت بأنه خريج جامعة السلطان قابوس تخصص اقتصاد، وأنه قبل بهذا العمل مؤقتًا حتى يجد فرصة أفضل تناسب تخصصه. أجللته وشكرته وبقي الموقف في ذاكرتي ككل المواقف الإيجابية التي تبقى في ذاكرتي بقوة. وذات يوم كنت في جنوب السعودية في أبها، تحديدًا، وقصدت مطعم للبيتزا، لأشتري منه، فقابلني شاب سعودي ببشاشة، مرحبًا بي كعماني، فشكرته، ودار بيننا حديث، علمت أنه يدرس في أستراليا، وأنه موجود في أبها لقضاء الإجازة الصيفية مع أهله، فقرر أن يعمل ذلك المطعم، ليكتسب الخبرة ويبني علاقات ويجني بعض المال الذي سيفيده حتمًا كطالب يدرس على حسابه.

وفي هذا السياق علمت من مهندس عماني من سكان ظفار، أنه أثناء دراسته في بريطانيا، كان يعمل لدى (البيتزا هت) وذات ليلة شتوية تلقى المطعم طلبية كان عليه أن يوصلها على دراجة المطعم، وكانت المفاجأة أن الزبائن كانوا من زملائه في الجامعة، فانبهروا به، وكبر في نفوسهم.

ويخبرني شخص يعمل حاليًّا في وظيفة مرموقة جدًّا، أنه كان يدرس في الولايات المتحدة وتأخر عن الموعد المقرر لتخرجه، فقطعت عنه المنحة، فاضطر أن يعمل رجل أمن وسلامة في أحد الفنادق، وظل متمتعًا بالاحترام والتقدير في عمله نظرًا لإخلاصه ومثابرته وأمانته كرجل أمن.

وقد حاول الفندق أن يستبقيه للعمل بعقد دائم بعد تخرجه لكنه عاد إلى السلطنة وبدأ حياته المهنية كموظف عادي في أحد البنوك واستمر يترقى حتى أصبح من قيادات ذلك البنك.

إن في السلطنة اليوم عددًا كبيرًا من الوظائف الحرفية والفنية والخدمية، التي ينبغي أن تتجه نحوها أنظار شبابنا للعمل فيها لتغيير اتجاهاتهم نحو العمل، واكتساب مهارات وقيم تفيدهم في الحياة، كالصبر والتركيز والمواظبة واحترام العمل التعلم الذاتي ومعرفة ما يحدث في القطاعات العمالية والحرفية.

إن أغلب العصاميين الذين استطاعوا بناء ثروات كبيرة بدأوا حياتهم في وظائف متواضعة، وصعدوا مع الأيام حتى استطاعوا أن يحققوا نجاحات مبهرة.

أعرف أطباء ومهندسين ورجال أعمال من السلطنة لا يتسع المقال لذكرهم، بدأوا أعمالًا مهنية برواتب قليلة، وبمهن بسيطة يدوية، وفي عقولهم صورة كبيرة لأنفسهم يعملون من أجل تحقيقها حتى نجحوا بالفعل في بناء ثروات كبيرة وأسسوا شركات ذات وزن ومال في السلطنة.

أنا شخصيًّا عملت في مجالات كثيرة في مقتبل حياتي، فقد عملت لدى مستشفى أم الغوارف العسكري في الفترة المسائية بعد المدرسة ولمدة خمس سنوات من 1975 حتى 1980 عندما كنت أدرس في الصف الخامس الابتدائي وحتى انتهائي من الصف الثالث الإعدادي، وعملت خلالها عملًا مؤقتًا خلال إجازة المدارس الشركة التي شيدت ميدان الرباط بصلالة، وعملت كعامل في مخزن لوجستي لقوات الفرق الوطنية في إحدى الصيفيات، بل وعملت كعامل أجمع أحجار البناء وأبيعها لفترات قصيرة، ولم أكن مضطرا لتلك الأعمال ولكن قيم الناس في ذلك الوقت كان تعتبر الجلوس بدون عمل مفسدة ومضيعة للوقت. أقول هذا الكلام لأنني أقابل شبابًا وافدين جاءوا بلا مال وبلا عمل وبدون شهادات وصاروا يمتلكون ثروات طائلة، واستقروا هنا واستقدموا أسرهم وأقاربهم، وحققوا نجاحات كبيرة في مجال التجارة والمال. يستطيع شبابنا الباحثون عن العمل أن يعيدوا التفكير في حياتهم وفي موقفهم من أنفسهم ومن العمل وخصوصًا العمل التجاري الحر، ففيه 9 أعشار الرزق، ما يجعله مجالًا رحبًا وجاذبًا، يمكنهم أن يفكروا بطريقة مختلفة، وسوف يحققوا نتائج فارقة في صناعة مستقبلهم.