تقديم مقترح إنشاء جمعية عمانية لعلم النفس في الاجتماع المشترك بين جامعة السلطان قابوس والتنمية...

عقدت اللجنة المشتركة بين جامعة السلطان قابوس ووزارة التنمية الاجتماعية اجتماعها الخامس أمس في الجامعة.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني، رئيس جامعة السلطان قابوس، وسعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وبحضور أعضاء اللجنة من الجهتين.

حيث ناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع التي تهم الجهتين والتي كان من أبرزها تقديم عرض لمقترح إنشاء الجمعية العمانية لعلم النفس.

وتطرقت اللجنة إلى مشروع بحث ورصد: قضايا الأفراد والمؤسسات والمجتمعات في مجال التنمية الاجتماعية بالسلطنة، وتم كذلك مناقشة موضوع ترجمة الرسائل الجامعية في علم الاجتماع والعمل الاجتماعي في فعل تطبيقي، كما طرحت أيضًا موضوع تفعيل الشراكة في تنفيذ الفعاليات العالمية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة مثل عقد الندوات العلمية والبرامج التوعوية، ومن هذه المناسبات (اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ـ اليوم العالمي لمتلازمة داون ـ اليوم العالمي للتوحد .. الخ).

ويأتي تشكيل هذه اللجنة المشتركة بين الجهتين سعيًا لتسهيل التعاون وتعزيزه وتطويره، وتبادل الاستفادة من الخبرات والمعلومات، وتوحيد الجهود ذات الاهتمام المشترك بين جامعة السلطان قابوس ووزارة التنمية الاجتماعية.

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