محافظ جنوب الباطنة يفتتح سوق نخل الجديد

نخل ـ من سيف بن خلفان الكندي:

أفتتح أمس سوق نخل الجديد وذلك ضمن احتفالات ولاية نخل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد،

رعى الحفل سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة.

ويحتوي السوق على محلات مخصصة للحرف التقليدية وبيع التحف والأسلحة التقليدية وأدوات الزينة والفضيات وبيع الخناجر والمجوهرات والعطور والهدايا وبيع المواد الغذائية والخضروات ومطاحن الحبوب وبيع الدواجن واللحوم ويتكون السوق من 68 محلاً تجارياً تم بناؤه وفقاً للمواصفات الفنية الحديثة و روعي فيه المواصفات التراثية للسوق، لكي يليق بالولاية نظراً لأن هذا السوق قريب من قلعة نخل التاريخية، وفي نفس الوقت يعد سوقاً مركزياً مهيأ للأنشطة المهنية والتجارية المختلفة.

وخلال الحفل ألقى محمد بن سليمان الكندي رئيس مجلس إدارة شركة نخل الأهلية كلمة تطرق فيها الى أهمية افتتاح السوق وكيف ساهم المبنى الجديد في دعم وتنشيط الحركة التجارية بالولاية، منوها الى جهود الشركة التي قامت بتشغيله وكيف استطاعت حث المجتمع على تنشيطه تجارياً وتسويقياً، حيث تمت إضافة الكثير من الملحقات كالنظام الصوتي ونظام للأمن والمراقبة وخدمات أخرى كمواقف لذوي الاحتياجات الخاصة ومداخل خاصة بهم.

وقد قام راعي المناسبة سعادة الشيخ محافظ جنوب الباطنة، بإزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية، إيذاناً بافتتاح السوق حيث اطلع والحضور في مختلف أركانه ومحلاته المتعددة.

تضمن الحفل عدداً من الفقرات، حيث تم عرض فيلم وثائقي تعريفي عن سوق نخل بما يزخر به من مقومات جمالية رائعة، كما قدم عدد من اللوحات والأناشيد المعبرة عن فرحة الولاية بالعيد الوطني المجيد.

بعدها قام راعي المناسبة بتكريم المؤسسات الحكومية والخاصة المساهمة في دعم وتشغيل السوق.