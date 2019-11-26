تعليمية ظفار تحتفل بذكرى تنصيب جلالته كشافا أعظم

احتفلت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار أمس بالذكرى الـ(36) لتنصيب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ كشافاً أعظم للسلطنة وذلك على مسرح كلية العلوم التطبيقية بصلالة وبدعم من شركة صلالة للميثانول.

رعى الاحتفال المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري عضو مجلس الدولة وبحضور الشيخ الدكتور الوليد بن سعيد الهنائي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار وعدد من المسؤولين والتربويين.

حيث قدمت خلال الحفل عدد من الفقرات، بدأت بالنشيد الترحيبي، ثم ألقى محمد بن سالم محاد العوائد المدير المساعد بدائرة التقويم التربوي لشؤون مراقبة وتقويم التحصيل الدراسي رئيس اللجنة المحلية لمسابقة التفوق الكشفي والإرشادي بتعليمة ظفار كلمة المديرية ذكر فيها أن هذا الاحتفال تعبير صادق لجميع المنتسبين للحركة الكشفية والإرشادية عن اعتزازهم وانتمائهم لهذا الخليج 365 وحبهم وولائهم لقائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الكشاف الأعظم للسلطنة، مجددين من خلاله عهد الولاء والطاعة لباني مسيرة عمان.

وقال: إن تنصيب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ كشافاً أعظم للسلطنة في 20 نوفمبر في عام 1983م هو الحدث الأبرز من بين الأحداث التي شهدتها الحركة الكشفية والإرشادية في السلطنة.

وتحدث العوائد عن دور الحركة الكشفية والإرشادية في اكتشاف المواهب الكشفية للأبناء والعمل على صقلها وإبرازها، مشيراً إلى الحضور العربي والعالمي اللافت لكشافة ومرشدات عمان والتي تستنير في مسيرتها بفكر وتوجيهات قائد البلاد المفدى ـ حفظه الله ورعاه، كما تضمن برنامج الاحتفال تقديم قصيدة:(أنا كشاف)، كما شاهد الحضور عرضين مرئيين الأول حول تنصيب صاحب الجلالة كشافاً أعظم بالسلطنة، والثاني عن أهم الأنشطة الكشفية والإرشادية بالمحافظة للعام الدراسي الحالي إلى جانب فقرة فنية من التراث العماني (البرعة) من أداء فرقة كشافة مدرسة صلالة للبنين.

وفي الختام قام المكرم راعي الحفل بتكريم عدد من الرواد والقيادات والشخصيات المساهمة في دعم الحركة الكشفية والإرشادية بالمحافظة، وكذلك تكريم إدارات المدارس الذين تميزوا في هذا المجال في أدائهم على مستوى المحافظة في العامين الدراسيين (2017 /2018م) و(2018 /2019م) والمشاركين في التنظيم.