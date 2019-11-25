عدد من سفارات وقنصليات السلطنة بالخارج تحتفل بالعيد الوطني الـ(49) المجيد

أبوظبي، روما، كوالالمبور، طشقند، استراليا ـ العمانية: أقام سعادة الدكتور خالد بن سعيد الجرادي سفير السلطنة المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد بفندق أبراج الاتحاد بأبوظبي.

وقد أعرب سعادته عن عظمة ومكانة هذه المناسبة المجيدة في قلوب العمانيين جميعاً، وما يحملونه من حب عظيم لقائد مسيرتهم وباني نهضتهم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وأن يعيد هذه المناسبة على السلطنة أعواماً عديدة، وهي ترفل في رخاء وازدهار دائمين في ظل قيادته الحكيمة.

حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

* روما

كما أقامت سفارة السلطنة في روما حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد في فندق (حديقة الأمراء) في روما، برعاية سعادة السفير الدكتور أحمد بن سالم بن محمد باعمر سفير السلطنة المعتمد لدى الجمهورية الإيطالية.

ومثًّلَ الحكومة الإيطالية مسؤولون من وزارة الشؤون الخارجية ورئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى مجموعة من كبار الضباط من وزارة الدفاع والبحرية وسلاح الجو، وبعض كبار المسؤولين في المؤسسات الحكومية المختلفة.

* ماليزيا

وفي ماليزيا أقام سعادة الشيخ العباس بن إبراهيم الحارثي سفير السلطنة بماليزيا في العاصمة كوالالمبور حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

وألقى داتوك سري محمد رضوان بن يوسف وزير تنمية ريادة الأعمال ممثل الحكومة الماليزية كلمة تمنى خلالھا موفور الصحة والسعادة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ولشعب وحكومة السلطنة مزيدا من التطور والازدھار.

حضر الحفل ممثلاً عن الحكومة الماليزية وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين الماليزيين، ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية والأكاديمية والإعلامية البارزة، وعدد من الطلبة وأفراد الجالية العُمانية في ماليزيا.

* أوزبكستان

كما أقام سعادة السفير أحمد بن سعيد الكثيري سفير السلطنة في جمهورية أوزبكستان حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد في العاصمة طشقند.

حضر الحفل معالي اليار غنييف نائب رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية ونائب وزير الخارجية الأوزبكي ديلشاد أحادوف مسؤول علاقات أوزبكستان مع دول الشرق الأوسط والأدنى بوزارة الخارجية الأوزبكية، كما حضر الحفل عدد من رؤساء الدوائر بوزارة الخارجية الأوزبكية ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي والإسلامي وعدد من رؤساء المنظمات الدولية المعتمدين لدى جمهورية أوزبكستان وشخصيات ثقافية.

* استراليا

وفي استراليا أقامت القنصلية العامة للسلطنة بأستراليا حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد بفندق بارك حياة بمدينة ملبورن.

حضر الفعالية سعادة الدكتور حمود بن عامر الوردي القنصل العام للسلطنة بأستراليا، والدكتور تيان كي يو ممثل حاكم ولاية فكتوريا وعضو البرلمان الأسترالي ضيف الشرف، وعدد من ممثلي أعضاء البرلمان الأسترالي بولاية فكتوريا، وعدد من أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بالدول الشقيقة والصديقة، وجمع غفير من رجال الأعمال والأكاديميين وموظفي القنصلية والطلبة العمانيين الدارسين بأستراليا.

وفي كلمته أشاد الدكتور تيان كي يو ممثل حاكم ولاية فكتوريا وعضو البرلمان الأسترالي بدور السلطنة الإقليمي والعالمي في حل العديد من القضايا العالقة، والتطور والنمو المطرد الذي تشهده السلطنة تحت ظل القيادة الحكيمة لباني النهضة.

وقد أقيم على هامش الحفل معرض تضمن مجموعة متنوعة من المعروضات التراثية والصور الفنية العمانية.