(الشورى) يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م مع الوزير المسؤول عن المالية

4 ديسمبر القادم

الجلسة ستشتمل على بيان يستعرض أبرز المحاور المتعلقة بتقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين خلال العام القادم

يستضيف مجلس الشورى معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م، وذلك يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر القادم، خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019 ـ 2020م) من الفترة التاسعة (2019 ـ 2023)م.

صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى الذي أشار الى أن المجلس سيعقد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 3 و4 ديسمبر من الشهر المقبل الجلستين الاعتياديتين الثانية والثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019 ـ 2020)م من الفترة التاسعة (2019 ـ 2023)م.

وأوضح أمين عام المجلس بأن معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية سيلقي بيانًا يستعرض خلاله أبرز المحاور المتعلقة بتقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام خلال عام 2020م، كما سيتم التطرق الى سياسات الدعم، وموقف الاستثمارات الحكومية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج التخصيص.

من جانب آخر، أضاف سعادته: إن الجلسة الاعتيادية الثانية تأتي لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م، والذي سبق وأن تدارسته اللجنة مع وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط.

وأكد الندابي أن الأمانة العامة لمجلس الشورى قد استعدت الاستعداد المناسب للجلسة وفقاً للإجراءات المتبعة في مثل هذه الجلسات، مضيفاً بأن الأمانة العامة بكافة موظفيها تسخر كل الإمكانيات الفنية والإدارية والإعلامية واللوجستية لإنجاح كافة أعمال الجلسات وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس.