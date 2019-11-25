وزير المكتب السلطاني يستقبل مستشار الأمن الوطني الاماراتي

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني صباح أمس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له.

في بداية اللقاء رحب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف، من جانبه قدّم سمو الشيخ مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة شكره وتقديره للسلطنة، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث حول مسيرة العلاقات الأخوية بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واستعراض عدد من المجالات ذات الصلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

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