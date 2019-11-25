ناقشت اللجنة الرئيسية لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي أمس المشاريع المتأهلة لنيل شرف الفوز بالجائزة في دورتها السادسة لعام 2019م، وذلك في اجتماع بمقر ديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية.

ترأس الاجتماع معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الرئيسية، حيث يتنافس للفوز بها منذ فترة الترشح التي بدأت في شهر أبريل وحتى نهاية شهر سبتمبر المنصرم 112 مشروعاً على مستوى الأفراد والجمعيات والمؤسسات منها 41 مشروعاً على مستوى الأفراد، و71 مشروعاً على مستوى الجمعيات والمؤسسات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة المشاريع المتأهلة لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.