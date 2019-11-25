جامعة السلطان قابوس تحتفل بتخريج الدفعة الثلاثين من طلبة الكليات الانسانية

رئيس الجامعة: لا تُفرِّطوا في الكفاءات الوطنية المتقدة امنحوها الفرصة لإثبات ذواتها

كتب ـ عيسى بن سلاّم اليعقوبي: تصوير ـ سعيد بن خلف البحري:

بتشريف من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رعى معالي محمد بن الزبير، مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي مساء أمس احتفال جامعة السلطان قابوس بتخريج الدفعة الثلاثين من حملة شهادة البكالوريوس وذلك بتخريج طلبة الكليات الإنسانية البالغ عددهم (1639) خريجًا وخريجة، فمن كلية الآداب والعلوم الاجتماعية يتخرج (590) خريجًا وخريجة، ومن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يتخرج (427)، ومن كلية التربية يتخرج (419) خريجًا وخريجة، ومن كلية الحقوق يتخرج (203) خريجين وخريجات. كما تتخرج الدّفعة (11) من حملة شهادة الدكتوراه، والدّفعة (24) من حملة شهادة الماجستير، ويبلغ عدد مخرجات الجامعة في هذا العام، (2922) خريجًا وخريجة، من مختلف الدرجات العلمية.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو وأصحاب المعالي والمكرمون أعضاء مجلس الدولة وعدد من أصحاب السعادة، وذلك بالمسرح المفتوح في الجامعة.

بدأ الحفل بكلمة سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني، رئيس الجامعة قال فيها: إنَّ متغيراتِ سوقِ العملِ على المستوى المحليّ والدَّولي، كانت دافعًا كبيرًا للجامعةِ لتطويرِ برامجِها ومخرجاتِها بما يتناسبُ ومتطلباتِ التنمية؛ ولذلك فإنّ الجامعةَ ـ وهي تُحدِّثُ برامجَها الأكاديمية ـ تحرِصُ على غرسِ مفاهيمِ ريادةِ الأعمالِ والابتكارِ في أذهانِ طلبتِها، للوصولِ إلى مستوىً متقدمٍ من الإلمامِ بالتخصصِ والمهاراتِ التي يحتاجُها سوقُ العمل، والجامعةُ واثقةٌ أنَّ هذه المخرجاتِ لم تكنْ لتصلَ إلى هذه المقاعدِ الليلة، إلا وهي جديرةٌ بذلك، تمتازُ بالكفاءةِ والموثوقية، وتعي حِسَّ المسؤوليةِ الوطنيةِ الملقاةِ على عاتقِها، بما صنعتْه أيامُ الدراسةِ والحياةِ الجامعية، من نموٍّ لفكرِها وصقلٍ لمواهبِها وبناءٍ لقدراتِها.

وأضاف: وإنني ـ من هذا المنبرْ ـ أخاطبُ المسؤولين في مختلفِ قطاعاتِ الأعمالْ: لا تُفرِّطوا في هذه الكفاءاتِ الوطنيةِ المتّقدة، امنحوها الفرصةَ لإثباتِ ذواتِها، قدِّروا طاقاتِها، ففيها من الكفاءةِ وروحِ القيادةِ ما يُعينُ مؤسساتِكم على التغييرِ والتقدم، وخيرُ شاهدٍ على ذلك، الإنجازاتُ المتواليةُ التي يُحققُها هؤلاءِ الطلبةُ الرائعون باسمِ الجامعةِ والسلطنة، في المحافلِ الدَّوليةِ والإقليميةِ والمحلية.

كما أوضح سعادته للخريجين حول تنمية مهاراتهم وخبراتهم: اِستكشِف طاقاتِك الكامنةَ في نفسِك، وقدِّرْها، وطوِّرْ مهاراتِك في مجالِك العلميّ وفي غيرِه من المجالات؛ لتكونَ مبدعًا أينما كنتْ، واكبْ توجُّهَ العالمِ في الانفتاحِ على الحقولِ المعرفيةِ متعددةِ التخصصاتْ، سواءً في مشروعِك الخاصْ، أو في مؤسستِك الوظيفيةْ، أو في أعمالِك التطوعيةْ، لتكونَ ركنًا ركينًا في تنميةِ عمان. واعتبرِ المرحلةَ التي أنت فيها الآن، فصلاً جديدًا في كتابِ حياتِك العلميةِ ومحطةً مهمةً تنقُلُك إلى مستقبلٍ مِلْؤُهُ الشغفُ والمنافسة.

بعد ذلك تم تسليم الشهادات للحاصلين على درجة الدكتوراه في كليتي الآداب والعلوم الاجتماعية وكلية التربية، ثم تسليم شهادات الحاصلين على درجة الماجستير في الكليات: الآداب والعلوم الاجتماعية وكلية الحقوق وكلية التربية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

بعد ذلك ألقى الخريج منتصر بن منصور المسلمي من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية كلمة الخريجين قال فيها: فيُشرِّفني أن أقِفَ أمامَكُم في هذا المساءِ المُتوهِّجِ بزملائي خريجي الدفعةِ الثلاثين من كُليَّاتِ العلوم الإنسانيةِ وخِريجاتِها، في لحظاتٍ تتزاحمُ فيها المشاعرُ، وهي تَخُطُّ أرقى كلماتِ الثناءِ وأنْقاها؛ لصرحٍ نَهَـلْنَا مِنْ مَعِيْنهِ الصَّافي عِلمًا ومعرفةً، مُستلهِمين عزيمتَنا من قائدٍ أوْلَانا رعايتَه واهتمامَه، فَكَانَ قُدْوَتَنا ونِبْرَاسَنا، مولانا حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطانِ قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه اللهُ ورعاه، وها نحن في مساءٍ تزدان فيه عُمانُنا بعيدِها الوطني التاسعِ والأربعين نَقِفُ مُتضرِّعينَ للمولى عزَّ وجل أن نكونَ كَمَا أرادنا سلطانُ البلاد حفظهُ الله؛ مُـتَّقِـدِينَ معرفةً، وعزيمةً، وولاءً لهذه الأرضِ الطيبة، فشُكرًا لكلِّ مَنْ أوصلنا لهذهِ اللحظة، مُيَسِّرًا صُعوباتِ سِنِيِّ دراستنا: أساتذةً ما بَخِلوا علينا عطاءً وإرشادًا وتوجيهًا، وأولياءَ أمورٍ سَهِروا لأجْلِنا.

وأضاف: نقِفُ اليومَ على أعْتابِ مرحلةٍ جديدةٍ، بين أحضانِ صَرْحٍ اِحتضنَ أحلامَنا وطموحاتِنا، فيه وُلِدْنا، ولمستقبلِ عمانَ تهيأنا، فَطُوبى لَنَا لَحَظَاتُ الوفاءِ للوطنِ التي بَدَأتْ، تَدْفَعُنا إرادتُنا وعزيمتُنا، فلنواصلْ دربَ البناءِ والعطاء؛ شعارُنا العِلمُ يتجدَّد، وغايتُنا عُمان.

عقب ذلك تم تسليم الشهادات للحاصلين على درجة البكالوريوس في كلية الحقوق وكلية التربية، وقصيدة شعرية بعنوان:(من عروج جامعة السلطان قابوس) ألقاها الخريج حمزة بن مرهون البوسعيدي.

واختتم الحفل بتسليم الشهادات للحاصلين على درجة البكالوريوس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.