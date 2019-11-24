أمين عام مجلس الشؤون الادارية للقضاء يلتقي بوفد الويبو

استقبل فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا أمين عام مجلس الشؤون الادارية للقضاء في مكتبه صباح أمس وفد منظمة الملكية الفكرية (وايبو) لمناقشة سبل التعاون والتواصل بين المجلس والمنظمة فيما يتعلق بتدريب أصحاب الفضيلة القضاة في مجال الملكية الفكرية.

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