السلطنة وبيلاروسيا تعقدان جلسة مشاورات سياسية

مسقط ـ العمانية: عُقدت بوزارة الخارجية أمس جلسة المشاورات السياسية السابعة بين وزارتي خارجية السلطنة وجمهورية بيلاروسيا.

ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، فيما ترأسها من الجانب البيلاروسي سعادة أندريي دابكيوناس نائب وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا.

تم خلال الجلسة مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لحلها بالطرق السلمية.

حضر الجلسة من الجانب العماني سعادة السفير الشيخ يحيى بن عبدالله آل فنة رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية وسعادة السفير الشيخ أحمد بن محمد الهنائي رئيس دائرة شرق أوروبا، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية، فيما حضرها من الجانب البيلاروسي سعادة السفير سيرجي تيرنتيف سفير جمهورية بيلاروسيا المُعين لدى السلطنة.

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