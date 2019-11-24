تغطية ـ سليمان الهنائي:

ضمن احتفالات البلاد بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد أعاده الله على حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وعلى الشعب العُماني باليمن والبركات أقام معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط مساء أمس حفل استقبال بفندق انتركونتيننتال مسقط .

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو والمعالي وعدد من أعضاء مجلسي الدولة والشورى وأصحاب السعادة الوكلاء وشيوخ وأعيان المحافظة.

وقد هنأ معالي السيد المحافظ الحضور بهذه المناسبة العزيزة داعياً المولى عز وجل أن يمد في عمر جلالة السلطان المعظم باني نهضة عُمان الحبيبة وأن يمن عليه بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب العُماني بمزيدٍ من التقدم والرخاء والازدهار في ظل العهد الزاهر لمولانا المعظم وحكومته.

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كانت هذه تفاصيل خبر محافظ مسقط يقيم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ49 المجيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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