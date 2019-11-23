بلدية مسقط تدشن فعاليات (عمان الخير) بمتنزه العامرات

في المحليات 24 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

في إطار احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الـ(49) المجيد

تغطية ـ عبدالله الجرداني:

بدأت بمتنزه العامرات فعاليات (عمان الخير) التي تنظمها بلدية مسقط في إطار احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

رعى حفل الافتتاح معالي المهندس عصام بن سعود بن حارب الزدجالي رئيس بلدية مسقط، بحضور سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي العامرات وسعادة مظفر بن محمد الوهيبي عضو مجلس الشورى ممثل الولاية وعدد من المدعوين من الشيوخ والأعيان والمواطنين.

وبعد قصّ الشريط إيذاناً بتدشين الفعاليات اطلع معالي راعي المناسبة والحضور على الفعاليات المنفّذة، حيث شاهدوا أركان المأكولات والفنون الشعبية والمشغولات اليدوية وأركان المؤسسات المشاركة وركن الفنون التشكيلية والأركان المختلفة الأخرى، عقب ذلك شاهد الحضور على المسرح المفتوح الأوبريت الغنائي الطلابي (قابوس الخليج 365 .. عمان الروح) الذي جسده طلبة وطالبات عدد من مدارس محافظة مسقط بمصاحبة الفرقة الموسيقية للكشافة والمرشدات بوزارة التربية والتعليم وفرقة الفنون الشعبية بولاية قريات وتضمن لوحات موسيقية استعراضية من مختلف الفنون العمانية المغناة وقصائد وطنية للشاعر عبدالملك البلوشي عبّرت جميعها عن الوفاء والعرفان لباني النهضة والوطن، ثم قام معالي راعي المناسبة وبمشاركة عدد من الفنانين الخليجيين منهم داؤود حسين وخالد البريكي وعبير الجندي وحنان رضا بقطع كعكة العيد ابتهاجا بالمناسبة.

وقد أعرب معالي المهندس رئيس بلدية مسقط عن سعادته لافتتاح الفعاليات ابتهاجاً بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد والتي تنظمها بلدية مسقط بهدف إيجاد متنفس ترفيهي للعائلات لقضاء أوقات جميلة يتعرفون من خلالها على الموروث الشعبي، موضحا بأن بلدية مسقط ستستمر في إقامة الفعاليات والمهرجانات المختلفة خلال الفترة القادمة لإضفاء البهجة والترفيه للمواطنين والمقيمين.

كما قدم الفنان هيثم رافي فقرة غنائية على المسرح اشتملت على عدد من الأغاني الوطنية والمنوعات الخليجية والعربية والآسيوية، وستستمر الفعاليات التي المقامة بمتنزه العامرات حتى يوم الجمعة من الأسبوع الجاري، متضمنةً برامج وفعاليات متنوعة ترفيهية وأسرية وفنية ورياضية وعروضا مسرحية وطلابية، ومشاركات لعدد من المؤسسات والجهات.