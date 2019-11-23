السلطنة تشارك في إجتماعات المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية بالقاهرة

في المحليات 24 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

تشارك السلطنة في إجتماعات المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية بالقاهرة. ترأست وفد السلطنة معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميّل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية عضو المجلس الأعلى بمنظمة المرأة العربية وفد السلطنة المشارك في الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية والذي بدأت أعماله أمس بالقاهرة.

وناقش الاجتماع التوجهات الإستراتيجية لعمل المنظمة خلال الفترة (2020 ـ 2025م) بالاتساق مع التوجهات الدولية الخاصة بواجبات وحقوق المرأة وتوافقها مع أجندة منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030م.

كما ناقش المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية دور المرأة وإسهاماتها في دعم العمل العربي، وسيعتمد المجلس عدداً من القرارات التي تهدف إلى تحقيق رؤية مشتركة فيما يتعلق بالمحاور التي تعزز وتبرز إنجازات المرأة بمختلف المحافل الإقليمية والدولية، واستعرض الاجتماع تقريرًا عن الإدارة العامة لمنظمة المرأة العربية خلال الفترة من يناير 2018م حتى نوفمبر 2019م، بالإضافة إلى الاطلاع على التقرير المقدم من المديرة العامة للمنظمة حول مراحل الانجازات الخاصة بتنفيذ الخطة التطويرية لأداء المنظمة، فضلًا عن مناقشة عدد من البنود من بينها مشروع برنامج عمل المنظمة وموازنتها للعام 2020م، إلى جانب التطرق إلى الاجراءات التنظيمية المقترحة للمؤتمر الثامن للمنظمة وموعد ومكان انعقاده والوفود المشاركة فيه، كما تم خلال الاجتماع استعراض الوضع المالي لمنظمة المرأة العربية عن العام الجاري 2019م ومراجعة الحساب الختامي للمنظمة الى جانب اعتماد الهيكل التنظيمي والمؤسسي للمنظمة واختصاصات ومهام الإدارات والوحدات التابعة لها.

وفي كلمة السلطنة ضمن أعمال الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية قالت معالي الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، عضو المجلس الأعلى بمنظمة المرأة العربية: نحمد الله أن بلدنا السلطنة بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تبذل جهود جبارة ومتواصلة دون توقف نحو مستقبل أفضل للمجتمع العُماني بشكل عام وللمرأة العُمانية بشكل خاص، وتحققت للمرأة العُمانية مكتسبات عديدة في كافة مجالات الحياة ساهمت في تمكينها لقيامها بالأدوار المنوطة بها في شتى الميادين، ولقد أثبتت المرأة العُمانية جدارتها وأنها عند حُسن ظن القائد وباني نهضة عُمان الحديثة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه، حيث تصدرت سلطنة عُمان المشهد التنموي والمجتمعي على المستوى الإقليمي والدولي بما نالته المرأة العُمانية من استحقاقات بفضل الثقة الغالية التي أولها لها جلالة السلطان المعظم.

وأضافت معاليها: نالت المرأة العُمانية إشادات من منظمات وهيئات دولية وإقليمية بالتقدم الذي أحرزته سلطنة عُمان في مجال دعم وتمكين المرأة مما جعل السلطنة تتبوأ مكانة متقدمة بين الدول لما تتيحه للمرأة من فرص في التعليم وتنمية المهارات واكتساب المزيد من الخبرات، وتُظهر المؤشرات نجاح المرأة العُمانية في ممارسة كافة الحقوق السياسية والمدنية التي كفلتها لها التشريعات الوطنية.

من جهته أصدرت منظمة المرأة العربية مؤخراً الكتاب التوثيقي الذي يضم البحوث العلمية للمؤتمر السابع للمنظمة (التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة) والذي استضافته السلطنة خلال شهر ديسمبر لعام 2018م، ويضم الكتاب 19 ورقة بحثية مقدمة من 12 دولة عربية شارك خبراؤها في أعمال المؤتمر، كما يشتمل الكتاب على البيان الختامي للمؤتمر (إعلان مسقط) والذي تضمن 20 توصية لخلاصة الأفكار التي توصل إليها الباحثون في مجالات تمكين المرأة.