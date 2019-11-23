الصحة تدشن (تقنية الذكاء الاصطناعي) للكشف عن سرطان الثدي في المستشفى السلطاني

في المحليات 24 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

بالتعاون مع وزارة التقنية والاتصالات

دشنت مؤخراً وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التقنية والاتصالات تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الثدي في المستشفى السلطاني وذلك ضمن مشروع متكامل لتطبيق هذه التقنية في خمسة مستشفيات بالسلطنة.

رعى حفل التدشين معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة وبحضور معالي المهندسة عزّة بنت سليمان الإسماعيلية وزيرة التقنية والاتصالات وممثلين من بعض المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك في القاعة الرئيسية بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب.

وبهذه المناسبة صرح معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي قائلاً: إن التقنيات تتغير وتتطور بسرعة فائقة ونحن في مرحلة مليئة بالابتكارات والتغيرات والمتغيرات وأصبحت التقنية أحد الركائز الأساسية والمهمة في أي منظومة، فالتقنية أصبحت تتغير وبشكل لحظي ومتجدد، والثورات الصناعية تتجدد وتستمر في التطور السريع ويجب علينا مواكبة هذه المتغيرات، وعلى الرغم من الآفاق الواسعة الكبيرة المتوقعة من التقنيات الحديثة إلا أنه سيبقى الإنسان هو مصدر ومبتكر ومطور هذه التقنيات ومازلنا في بدايات الطريق والأمل يحدونا في الدفع بهذه المسيرة والوصول إلى مجتمع رقمي صحي يخدم السلطنة على وجه العموم ويحقق الأهداف التي وضعت من أجل عمان الرقمية، وإننا نتطلع إلى ما هو أبعد من مسألة التشخيص بأن يكون الذكاء الاصطناعي يتنبأ بالحالات التي بالإمكان حدوث سرطان الثدي لها قبل فترة من الزمن.

من جانبها صرحت معالي المهندسة عزة الإسماعيلية: نبارك لوزارة الصحة تدشين هذا المشروع الوطني والذي يستحق أن يحظى بالاهتمام نظراً لما له من أهمية بالغة في تشخيص هذا المرض الذي تعاني منه فئة كبيرة من النساء حول العالم، والقطاع الصحي من القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً على مستوى العالم في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وهنالك نجاحات مشهودة تم تحقيقها، ولذلك جاء هذا المشروع لتطبيق الذكاء الاصطناعي لتشخيص مرض سرطان الثدي والحمدلله كانت نتائج الدراسة الأولية إيجابية ومشجعة ولذلك قررت وزارة الصحة المضي قُدماً لتطبيق النظام في 5 مستشفيات في السلطنة ستكون نواة لتوسيع تطبيقه في مستشفيات أخرى، وهنالك فرصة لتوظيف الذكاء الاصطناعي .. وغيرها من التقنيات في تشخيص أمراض أخرى.

وقال عبدالله بن حمود الرقادي مدير عام تقنية النمعلومات بوزارة الصحة في كلمته: إنه تشكل فريق من الأطباء والتقنيين من وزارتي الصحة والتقنية والاتصالات لدراسة المشروع وتجربته وإيجاد الحلول المثلى والوقوف على التحديات والمعوقات لتحقيق غاية استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع الأهداف المرسومة لهذا التطبيق، واستطاع هذا الفريق القيام بتجربة هذه التقنية لعدد ١٥١ عيّنة تم اختيارها عشوائيا مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات وأدخلت هذه العينات على الذكاء الاصطناعي وأفرزت النتائج على نسبة ممتازة وصلت إلى ٩٦% بعد المقارنة بين النتائج اليدوية والحاسوبية وهي نسبة عالية جداً وفي سرعة فاقت النتائج اليدوية وهو ما دعانا إلى المضي قدما للتطبيق الحي لهذه التقنية.

كما ألقى الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي بوزارة التقنية والاتصالات كلمة شكر فيها فريق عمل المشروع وتطرق فيها إلى استمرار الوزارة في تشجيع المؤسسات الحكومية على الابتكار والتحسين المستمر بهدف المساهمة في تطوير بيئة العمل وتبسط وتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة قنوات تقديم الخدمات في جميع المؤسسات الحكومية.

بعدها قام الدكتور زاهد بن عبدالله المنذري استشاري أول علاج إشعاعي بالمركز الوطني لعلاج الأورام بتقديم عرض مرئي حول المشروع تضمن أهداف المشروع والرؤية المستقبلية للمشروع والصعوبات التي واجهت وقد تواجه المشروع مستقبلا وطرق التغلب عليها.