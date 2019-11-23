القنصلية العامة للسلطنة في كراتشي تحتفل بالعيد الوطني الـ(49) المجيد

كراتشي ـ العمانية: أقامت القنصلية العامة للسلطنة في كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

وكان في مقدمة استقبال الحضور سعادة المستشار محمد بن ناصر المبسلي القنصل العام للسلطنة في كراتشي وأعضاء البعثة الدبلوماسيون.

حضر الحفل معالي محمد تيمور تالبور وزير العلوم والتكنولوجيا والإعلام بجمهورية باكستان الإسلامية وعدد من أصحاب المعالي الوزراء الإقليميين وأصحاب السعادة القناصل العامين والقناصل الفخريين وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى باكستان وعدد من المسؤولين الباكستانيين من مدنيين وعسكريين ونخبة من رجال الأعمال وعدد من أفراد المجتمع المدني ورجال الصحافة والإعلام.

وقد اشتمل الحفل على تقديم عرض مرئي عن مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة في شتى المجالات.

كما تخلل الحفل تقديم الأغاني والأناشيد الوطنية بهذه المناسبة، كما شاركت فرقة موسيقى القوات البحرية الباكستانية بعدد من المقطوعات الموسيقية العمانية والعربية والأجنبية.

وهنأ الحضور حكومة وشعب السلطنة بهذه المناسبة المجيدة وأشادوا بما تحقق لعُمان وشعبها من نهضة شملت الإنسان والمكان والمنجزات العظيمة التي تحققت في ظل باني عُمان ورائد نهضتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

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