مجلس الدولة يعقد جلسته العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة اليوم

فيما استعرض مكتب المجلس توزيع الأعضاء على اللجان الدائمة

يعقد مجلس الدولة اليوم جلسته العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة. وسيترأس الجلسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس.

ويناقش المجلس خلال الجلسة مقترحاً حول استحداث لجنة للموارد البشرية أو إضافة اختصاص يعنى بذلك إلى اللجنة الاقتصادية، ومقترحاً حول استحداث لجنة جديدة بمسمى (لجنة التكنولوجيا).

ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضاً اعتماد إحالة الموضوعات المؤجلة من الفترة السادسة إلى اللجان المختصة بها تمهيداً لاستكمال دراستها، بالإضافة إلى اعتماد محضر الجلسة العادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة.

من جانبه عقد مكتب مجلس الدولة أمس اجتماعه الأول لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة.

ترأس الاجتماع معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين أعضاء المكتب وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

وقال معالي الدكتور رئيس المجلس: يأتي اجتماعنا اليوم في غمرة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، والذي تقترن ذكراه بالإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض عمان الطاهرة في العهد الزاهر الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه، مهنئاً معاليه المكرمين بانتخابهم أعضاء في مكتب المجلس، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم.

إثر ذلك استعرض المكتب توزيع المكرمين الأعضاء على اللجان الدائمة بالمجلس وفقاً لتخصصهم وخبرتهم ورغباتهم، وناقش المكتب خلال اجتماعه عدد من المقترحات منها مقترح حول استحداث لجنة للموارد البشرية أو إضافة اختصاص يعنى بذلك إلى اللجنة الاقتصادية، ومقترح حول إنشاء لجنة جديدة بمسمى (لجنة التكنولوجيا)، بالإضافة إلى مناقشة استكمال المقترحات المؤجلة من الفترة السادسة للمجلس، وقرر إحالتها للجلسة المقبلة للمجلس.

وحدد مكتب المجلس خلال الاجتماع بنود جدول أعمال الجلسة العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، كما تطرق الى تقييم الجلسة الأولى التي عقدها المجلس يوم الخميس الماضي. وفي ختام الاجتماع ناقش مكتب المجلس ما استجد على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات المناسبة.