أبناء المصنعة يقيمون احتفالا وطنيا بحصن الولاية واوبريت اناشدي ولوحات وطنية جسدت الولاء والعرفان...

في المحليات 20 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

ابتهاجا بالعيد الخليج 365 المجيد والمقدم الميمون للولاية

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي:

أقيم أمس بولاية المصنعة احتفال بمناسبة العيد الوطني التاسع والاربعين المجيد وذلك بحصن الولاية.

رعى الحفل معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بحضور أصحاب المعالي وزير الاسكان ووزير الشؤون الرياضية والوزير المسؤول عن الشؤون المالية ومعالي رئيس بلدية مسقط وسعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة وعدد من المكرمون وأصحاب الفضيلة والسعادة اعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي والمشايخ وعدد كبير من المواطنين.

وقد بدأ الحفل بعزف السلام السلطاني ثم تليت آيات من الذكر الحكيم، ثم القيت كلمة ترحيبية، ثم قُدِّم فيلم عن جلالة السلطان المعظم، أعقبها فيلم عن ولاية المصنعة وما تزخر به من انجازات في عصر النهضة المباركة، ثم قُدِّم جرافيكس لصور جلالة السلطان المعظم ثم قدم أوبريت إنشادي، وقد صدحت حناجر الشعراء بتقديم العديد من القصائد الوطنية ألقاها كل من مازن الهدابي ومطر البريكي وسلمان الغاربي وهلالة الحمدانية، بعد ذلك شارك عدد من الفنانين بالعديد من الأغاني الوطنية، ثم شاركت الفرقة البحرية بفن الشوباني الى جانب تقديم العديد من الفنون الشعبية المغناة كفن العازي والميدان.

وقد استقبلت ولاية المصنعة أمس الأول الموكب الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بمختلف ألوان الفرح والسرور ابتهاجاً بتشريف صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ورعايته السامية للعرض العسكري الذي أقيم بقاعدة سعيد بن سلطان بولاية المصنعة، حيث أعرب أبناء الولاية عن صادق مشاعرهم وعظيم تقديرهم لجلالته مجددين العهد والولاء داعين الله العلي القدير أن يحف جلالته برعايته وعنايته وأن يديمه ذخرا لهذا الخليج 365 المعطاء وشعبه الأبي.

فقد خرج أبناء ولاية المصنعة عن بكرة أبيهم مصطفين على طول الطريق الذي سلكه موكب جلالته المعظم الى قاعدة سعيد بن سلطان البحرية مرحبين بمقدمه السامي ومعبرين عن فرحتهم بطلته الميمونة رافعين صور جلالته وأعلام السلطنة وعلت الصيحات والاهازيج حبّاً لجلالته وردد طلبة وطالبات المدارس الأناشيد الوطنية وكلمات الحب والترحيب بجلالته السلطان المفدى فيما كانت فرق الفنون الشعبية تقدم فنونها المعبرة عن البهجة بهذه المناسبة، حيث شاركت الولاية بجميع فنونها الشعبية، واصطف الهجانة على ظهور جمالهم وصهوات خيولهم مشاركين في الترحيب بمقدم جلالة السلطان المعظم، فرحين ومستبشرين بالطلة السامية وبرؤية قائد المسيرة المباركة وباني نهضة عمان الحديثة وخرجت الفرق الرياضية حاملة صور جلالة السلطان المعظم داعية الله ان ينعم على جلالته الصحة والعافية والعمر المديد وعبرت جمعية المرأة عن فرحتها برفع صور جلالة السلطان المعظم وبباقة مجملة بالورود والعطور وعبق اللبان، وقد نحر أبناء الولاية العديد من الابل ابتهاجاً بالموكب الميمون وشارك اطفال الولاية باستقبال موكب جلالة السلطان المعظم بالابتسامة مرددين (يا ربنا احفظ لنا جلالة السلطان) وكان جلالة السلطان المعظم يرد على تحية المواطنين بأفضل ما يكون الرد، ادام الله تعالى الصحة والعافية على جلالة السلطان المعظم.

* والي المصنعة يستقبل المهنئين

من جانب آخر استقبل سعادة الشيخ حمود بن حمد الوحشي والي المصنعة بمعيته الشيخ سعود بن حمير آل مالك الشحي نائب الوالي بقاعة اماسي المهنئين من المكرمين أعضاء مجلس الدولة واصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى واصحاب الفضيلة رئيس وقضاة المحكمة الابتدائية بالولاية والشيوخ ومديري العموم والقادة العسكريون والمدنيين واعضاء المجلس البلدي والرشداء والاعيان وعدد كبير من المواطنين بمناسبة العيد الوطني التاسع والاربعين المجيد.

حيث تبادل سعادة الشيخ والي المصنعة التهاني مع المواطنين داعيا الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ جلالة السلطان قابوس المعظم، وقد رفع سعادته اجمل التهاني والتبريكات للمقام السامي ونيابة عن شيوخ ورشداء واعيان الولاية والمواطنين صغاراً وكبار رجال ونساء .. سائلاً الله أن يعيد الله هذه المناسبة العزيزة على جلالته أعواماً عديدة وهو ينعم بالصحة والعافية وأن يبارك في عمره وان ينعم عليه بتمام الصحة والعافية والعمر المديد.