عدد من ولاة محافظات السلطنة يستقبلون المهنئين ويعربون عن سعادتهم بالمناسبة المجيدة

بمناسبة العيد الوطني التاسع والاربعون المجيد

شناص ـ من إبراهيم الفارسي: جعلان ـ من جمعة الساعدي: دماء والطائيين ـ من سعود المحرزي: منح ـ من سالم البوسعيدي: إبراء ـ ماجد المحرزي: بهلاء ـ من مؤمن الهنائي: الحمراء ـ من سيف الهطالي: نخل ـ من سيف الكندي: صحار ـ من محمد السعيدي:

تواصلاً لاحتفالات البلاد بالعيد الوطني التاسع والاربعين المجيد أقام عدد من اصحاب السعادة الولاة بعدد من ولايات السلطنة حفل استقبال للمهنئين من المواطنين بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، حيث أعرب المواطنون عن اعتزازاهم بهذه المناسبة الوطنية المجيدة مجددين العهد والولاء للقائد المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

* شناص

أقام أمس الأول سعادة الشيخ خليفة بن هلال العلوي والي شناص حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، بقاعة نادي السلام فرع شناص، بحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي ولفيف من مشايخ وأعيان الولاية والأهالي والمدعوين ممثلي الدوائر الحكومية.

بعد ذلك أقيم حفل غداء على شرف والي شناص بمناسبة هذه المناسبة المجيدة.

* جعلان

أقام سعادة الشيخ محسن بن حمد المسكري والي جعلان بني بوعلي وبحضور الشيخ خليفة بن صالح البوسعيدي نائب الوالي حفل استقبال للمهنئين من جموع المشايخ والرشداء ورؤساء الدوائر الحكومية بالولاية المهنئين بالعيد الوطني التاسع والاربعين المجيد، وقد رفع الجميع بالغ تهانيهم الصادقة بهذه المناسبة الغالية على نفس كل عماني داعين الله عز وجل أن يديم ويعيد مثل هذه المناسبات الغالية وأمثالها على حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أبقاه الله بالصحة والعمر المديد وعمان وشعبها بكل خير وهناء.

كما أقام سعادة الشيخ سلطان بن علي النعيمي والي جعلان بني بوحسن بحضور الشيخ ليث بن حمد الغافري نائب الوالي حفل استقبال للمهنئين بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

حيث استقبل سعادته الشيوخ ورؤساء الدوائر الحكومية والخاصة، وقد تبادل الحضور التهاني بهذه المناسبة العزيزه على كل مواطن عماني.

* دماء والطائيين

تزامناً مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، أقام سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الغيلاني والي دماء والطائيين مساء أمس حفل استقبال بمكتبه بولاية ماء والطائيين وذلك بحضور ممثلي الولاية بالمجلس البلدي ومديري الوحدات الحكومية في الولاية وعدد من شيوخ ورشداء وأعيان الولاية.

* منح

أقام الشيخ محمد بن علي بن خالد آل حمودة نائب والي منح بالقاعة المتعددة الأغراض بمكتب والي منح يوم أمس حفل استقبال للمواطنين بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة والشيوخ والأعيان والمدعوين.

حيث اشتمل حفل الاستقبال على تبادل التهاني بين المواطنين بالذكرى التاسعة والأربعين للعيد الوطني المجيد، كما شارك عدد من شعراء الولاية بإلقاء القصائد الشعرية الوطنية تعبيراً عن فرحتهم بالمناسبة بالاضافة إلى مشاركة فرق الفنون الشعبية بتقديم الفنون الشعبية العمانية وعرض مرئي تناول منجزات النهضة العمانية.

* إبراء

استقبل مساء أمس الاول سعادة الشيخ حمد بن سالم الأغبري والي إبراء بحضور الشيخ سعود بن سيف المعولي نائب الوالي جموع بحرم جامعة الشرقية المواطنين الذين جاءوا لتأدية الولاء والعرفان لباني النهضة العمانية الحديثة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

حيث قام سعادة الشيخ الوالي بتبادل التهاني والتبريكات مع جموع المواطنين مستحضرين إنجازات النهضة المباركة في مختلف النواحي والمجالات، كما تخلل حفل الاستقبال عدد من الفقرات الفنية توزعت بين القصائد الشعرية والاهازيج الشعبية، ثم قام سعاته بمعية الحضور بتناول وجبة العشاء.

* بهلاء

أقام سعادة الشيخ علي بن منصور البوسعيدي والي بهلاء حفل استقبال كبير بقاعة الاستقبالات بالقاعة المتعددة الاغراض المجاورة لمكتب الوالي.

بدأت الاحتفالية الوطنية باستقبال المدعوين، حيث كان في استقبالهم سعادة الشيخ والي بهلاء ونائبه، وتبادل سعادته والحضور التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية، وقد تجلت الافراح في اجواء الاحتفالية بتبادل التهاني بين الجميع، بعدها ألقى الشاعر سعيد بن السبع الشكيلي قصيدة شعرية وطنية تغنى فيها بحب الخليج 365 وجلالة السلطان المعظم.

* الحمراء

استقبل سعادة الشيخ سالم بن ربيع بن خميس السنيدي والي الحمراء بمكتبه جموع المواطنين المهنئين بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد وذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامه سعادته بهذه المناسبة والذي حضره سعادة الشيخ جمال بن احمد العبري عضو مجلس الشورى وعدد من المسئولين.

وقد أعرب المواطنون الذين توافدوا من مختلف مناطق وقرى الولاية السهلية منها والجبلية عن حبهم وولائهم للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

وقد اشتمل الاحتفال على عدد من الفقرات المعبرة عن فرحة الاهالي بالمناسبة.

* نخل

أقام سعادة الشيخ حارث بن سيف الدغيشي والي نخل حفل استقبال بمناسبة ذكرى الثامن عشر من نوفمبر المجيد واحتفال السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، حيث تبادل سعادته والحضور من مشايخ ورشداء الولاية والاهالي والمقيمين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

وقد بدأ الحفل بمقدمة ألقاها حمد بن محمد الخزيري رحب خلالها بالحضور وهنأهم بالمناسبة العزيزة على قلب كل عماني حيث الأهالي يجددون العهد والولاء لباني النهضة المباركة، كما اشتمل الاحتفال على عدد من الفقرات المعبرة عن فرحة الاهالي بالمناسبة.

* صحار

أقام سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي والي صحار مساء امس حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني التاسع والاربعين المجيد.

واستقبال سعادته جمع من المهنئين بهذه المناسبة عدد من المسؤولين ومسؤولي الدوائر والمؤسسات الحكومية والاهلية وجمع من شيوخ والاهالي بالولاية وذلك بفندق راديسون بلو صحار.

وقد قدم الجميع التهنئة الخالصة بهذه المناسبة الوطنية الغالية مجددين العهد والولاء لباني عمان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعطم ـ حفظه الله ورعاه.