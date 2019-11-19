سفارة السلطنة في فلسطين تقيم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ(49) المجيد

رام الله ـ العمانية: أقام المستشار سالم بن حبيب العميري القائم بأعمال السفارة السلطنة لدى دولة فلسطين حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد في فندق الملينيوم بمدينة رام الله.

وقال العميري: إن يوم الثامن عشر من نوفمبر من كل عام يوم عزيز علينا، ويعود علينا بكل ازدهار وتطور معربا عن سعادته بفتح سفارة السلطنة في دولة فلسطين، متمنياً للشعب الفلسطيني الشقيق الازدهار والتقدم.

ونقل مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية تهاني الرئيس الفلسطيني لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وللشعب العماني الشقيق، مشيداً بما حققته السلطنة ومستوى العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى ان افتتاح السلطنة سفارة لها في فلسطين يُعد تتويجاً للزيارة التي قام بها فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى السلطنة.

وأضاف: إن السلطنة تحتفل بالعيد الوطني الـ(49)، حيث أصبحت عُمان اليوم دولة حديثة ذات إنجازات كبيرة بحكمة جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه. وذكر أن العلاقة بين السلطنة ودولة فلسطين متواصلة بين الشعبين والبلدين، منوهاً بما تقوم به الهيئة العمانية للأعمال الخيرية لفلسطين، خاصة في القدس وأماكن عديدة.

من جهته قال تيسير جرادات سفير دولة فلسطين لدى السلطنة: إن هذا الاحتفال يحمل دلالات كبيرة، فالسلطنة اتخذت قراراً في ظل الظروف السياسية الصعبة والتطورات الأخيرة في المنطقة التي تعصف بالقضية الفلسطينية نتيجة ما حصل في المنطقة، حيث قررت السلطنة أن تقيم سفارة في دولة فلسطين وهذا يعزز الموقف الفلسطيني.

وأكد أن هذا الاحتفال يجسد العلاقة الاخوية والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين. حضر الحفل أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير وحركة فتح ووزراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين.