عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية تحتفل بالعيد الوطني (التاسع والأربعين) المجيد

في المحليات 19 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

تزامنا مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد نظمت وزارة الداخلية حفل استقبال بحضور معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وسعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل الوزارة، ومسؤولي الوزارة وموظفيها.

تضمن الحفل السلام السلطاني، وإلقاء كلمة معبرة عن ذكرى الثامن عشر من نوفمبر المجيد وما تعنيه لكل مواطن، مذكرة بحجم ما تحقق من منجزات حضارية وتنموية، شهدت السلطنة فيها نقلة نوعية في مختــلف المجــــالات، وضرورة المحافظة على كل منجز والعمل دوماً لرفعة وازدهار البلاد.

* وزارة العدل

ونظمت وزارة العدل صباح احتفالا بهيجاً بهذه المناسبة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل وذلك في قاعة الندوات بديوان عام الوزارة.

تضمن الاحتفال تقديم عرض مرئي عن مسيرة النهضة المباركة خلال 49 عاماً وإنجازات وزارة العدل، كما تخلل الحفل إلقاء عدد من القصائد الشعرية الوطنية.

* وزارة الصحة

نظمت وزارة الصحة ممثلة بصندوق الزمالة لموظفي الوزارة احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية الخالدة كباقي الوحدات الحكومية بالدولة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، وذلك في ديوان عام الوزارة بالخوير.

وقد ألقى معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة كلمة أعرب فيها عن فرحته وبقية موظفي الوزارة بمناسبة ذكرى العيد الوطني المجيد، واستعرض معاليه خلال كلمته أبرز انجازات الخليج 365 التي تحققت في المجال الصحي منذ بداية النهضة المباركة وحتى الآن.

* الخدمة المدنية

نظمت وزارة الخدمة المدنية صباح إحتفاءً بالعيد الوطني الـ 49 المجيد، حيث رعى الحفل معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية.

وقد شمل الحفل فقرات متنوعة جسدت معاني الفرحة بين موظفي الوزارة بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.

وقد ألقى معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية كلمة رفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي أعزه الله وأبقاه بهذه المناسبة المجيدة، سائلاً المولى جلت قدرته أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد وأن يديم جلالته ذخراً وسنداً لكل ما من شأنه الإرتقاء بهذا الخليج 365 الغالي.

بعد ذلك قام معاليه بالاطلاع على المعرض المصاحب الذي أقيم بمبنى الوزارة خصيصاً بهذه المناسبة الوطنية.

* الهيئة العامة للمياه

تشارك الهيئة العامة للمياه (ديم) الشعب العماني افراحه ومسراته بتنظيم احتفالية لموظفيها أمس بهذه المناسبة الغالية، وذلك بديوان عام الهيئة بالغبرة الجنوبية بحضور سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للمياه وموظفي الهيئة، كما احتفلت مكاتب الهيئة في المحافظات بهذه المناسبة.

وقد ألقى سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للمياه كلمة أعرب فيها عن سعادته وابتهاجه بالعيد الوطني التاسع والاربعين المجيد وما تحقق من انجازات في ظل القائد الحكيم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه، كما هنأ موظفي (ديم) بهذه المناسبة الغالية وما يشهدونه اليوم من ارتقاء وازدهار على شتى الأصعدة.

بعد ذلك قدم الشاعر حمود الشيذاني قصائد وطنية بهذه المناسبة وتقديم مسابقات متنوعة، بعدها قدمت الشاعرة الصغيرة نوف البريكي قصيدة وطنية.

* جامعة السلطان قابوس

احتفلت جامعة السلطان قابوس صباح أمس بمُناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وذكرى الثامن عشر من نوفمبر، إذ تمَّ إعداد مجموعة من الفقرات الاحتفالية المتنوعة من قبل دائرة العلاقات العامة والإعلام.

حضر الفعالية سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة وعدد كبير من الأكاديميين والإداريين والطلبة، وجاء الاحتفال تحت شعار:(جامعتك تحتفل)، وأقيم أمام ساحة برج الجامعة.

كما اشتمل الاحتفال على فقرات متنوعة ومنها معرض تراثي، إضافة إلى فقرة شعرية ومسيرة وعروض لمجموعة من أطفال المدارس، وكذلك الأناشيد الوطنية والفنون الشعبية.

* حيا للمياه

ابتهاجاً بفرحة الخليج 365 وتعبيراً عن مشاعرهم الخالصة تجاه باني نهضة عمان، شارك منتسبو (حيا للمياه) في حفل بهيج أقيم بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد الذي نظمته الشركة أمام بيت حيا وبحضور المهندس/ حسين بن حسن عبدالحسين الرئيس التنفيذي لـ(حيا للمياه) وفريق الإدارة التنفيذية وموظفي (حيا للمياه) من مختلف المواقع.

اشتملت الفعالية على فقرات متنوعة كمشاركات عدد من الموظفين، والأهازيج الشعبية والتي أعرب الموظفون من خلالها عن مشاعر الحب والعرفان لمؤسس الدولة العصرية جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم خلال التسعة والأربعين عاماً الماضية.

وقد ألقى المهندس/ حسين بن حسن عبدالحسين الرئيس التنفيذي لحيا للمياه كلمة هنأ فيها الجميع بهذه المناسبة واستعرض العديد من الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال سنوات النهضة المباركة تحت راية القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

* الهيئة العامة للصناعات الحرفية

نظمت الهيئة العامة للصناعات الحرفية احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية الخالدة بحضور كافة المسؤولين والموظفين والمنتسبين للهيئة وذلك في ديوان عام الهيئة بمرتفعات المطار.

اشتمل الإحتفال على عدد من الفقرات والفعاليات الوطنية، حيث استهل برنامج الحفل بالأغاني الوطنية، ثم قدمت فرقة موسيقية عدد من الفنون العمانية المغناة، كما تم تخصيص ركن للتصوير الضوئي للموظفين الى جانب ركن للضيافة العُمانية.

وتخلل برنامج الإحتفال بث اذاعي مباشر من الإذاعة الداخلية بالهيئة تم خلاله استضافه عدد من المسؤولين للحديث عن فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.