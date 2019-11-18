جلالة السلطان يرعى العرض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية

السلطنة تحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد

- عروض موسيقية وعسكرية قدمتها الفرقة الموسيقية العسكرية المشتركة وطوابير حرس المراسم مرورا من أمام المنصة الرئيسية

- طوابير حرس المراسم تردد النشيد العسكري (فلتسلمي عُمان) ثم نداء الولاء والتأييد والهتاف ثلاثا بحياة جلالة السلطان

مسقط ـ العمانية: تفضَّل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ فشمل برعايته السامية الكريمة عصر أمس العرض العسكري الذي أُقيم على ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

وقد شاركت في العرض وحدات رمزية تمثل الجيش السلطاني العُماني وسلاح الجو السلطاني العُماني والبحرية السلطانية العُمانية والحرس

السلطاني العُماني وقوة السلطان الخاصة وشرطة عُمان السلطانية وشؤون البلاط السلطاني.

فلدى وصول حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم

القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى ميدان الاستعـراض

تشـرف باستقبال جلالته ـ أبقاه الله ـ معالي الفريق أول سلطان بن محمد

النعماني وزير المكتب السلطاني ومعالي السيد بدر بن سعود بن حارب

البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع والفريق الركن أحمد بن

حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة واللواء الركن بحري

عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية.

وعند اعتلاء جلالته المقصورة السلطانية أدت طوابير العرض التحية

العسكرية وعزفت الموسيقى العسكرية المشتركة السلام السلطاني وأطلقت

المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالته ـ أيده الله.

عقب ذلك تقدم قائد طابور الاستعراض العسكري إلى المقصورة السلطانية

مستأذنًا جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ ببدء

فعاليات العرض العسكري، حيث قدمت الفرقة الموسيقية العسكرية

المشتركة التي تمثل الجيش السلطاني العُماني وسلاح الجو السلطاني

العُماني والبحرية السلطانية العُمانية والحرس السلطاني العُماني وشرطة

عُمان السلطانية وشؤون البلاط السلطاني استعراضها الموسيقي بالمسير

البطيء والعادي مرورًا من أمام المقصورة السلطانية، ثم قدمت طوابير

حرس المراسم التي تمثل الجيش السلطاني العُماني وسلاح الجو السلطاني العُماني والبحرية السلطانية العُمانية والحرس السلطاني العُماني وقوة السلطان الخاصة وشرطة عُمان السلطانية استعراضها العسكري بمصاحبة المقطوعات الموسيقية للموسيقى العسكرية المشتركة على هيئة استعراض بالمسير العادي مرورًا من أمام المقصورة السلطانية مؤدِّية التحية العسكرية لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه.

بعدها قدمت الموسيقى المشتركة الراكبة والفرسان من خيالة الحرس

السلطاني العماني والخيالة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني استعراضًا

مرورًا من أمام المقصورة السلطانية. بعد ذلك قدمت الفرقة الموسيقية العسكرية المشتركة مقطوعات موسيقية عالمية متنوعة ثم رددت طوابير حرس المراسم النشيد العسكري (فلتسلمي عُمان) كما رددت طوابير حرس المراسم نداء الولاء والتأييد (الإيمان بالله، الولاء للسلطان، الذود عن الخليج 365) ثم الهتاف ثلاثًا بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ ثم عزفت الفرقة الموسيقية العسكرية المشتركة السلام السلطاني، وأدت طوابير حرس المراسم التحية العسكرية لجلالة السلطان المعظم إيذانًا بانتهاء فعاليات العرض العسكري.

وبهذه المناسبة المجيدة تفضَّل مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان

قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه

ـ فتقبَّل هدية البحرية السلطانية العمانية التي تشرف بتقديمها لجلالته ـ

رعاه الله ـ اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية، بعد ذلك

غادر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد

الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ ميدان الاستعراض تحفُّه

عناية الرحمن.

حضر الاحتفال بمعيَّة جلالته أصحاب السمو ورئيسا مجلسي الدولة

والشورى وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارون وقادة أسلحة قوات

السلطان المسلحة والحرس السلطاني العُماني وقوة السلطان الخاصة

وشرطة عُمان السلطانية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى والمكرمون

أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ووكلاء

الوزارات والمحافظون، وعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام، وأصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة المعتمدون لدى السلطنة، وعدد من أصحاب السعادة الولاة، كما حضر الاحتفال الملحقون العسكريون وكبار القادة والضباط العسكريون وكبار المسؤولين بالدولة، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وقوة السلطان الخاصة وشرطة عُمان السلطانية وشؤون البلاط السلطاني والجهات العسكرية والأمنية الأخرى بالدولة.