وزير الدولة ومحافظ ظفار يستقبل المهنئين إحتفالا بالعيد الوطنى (التاسع والأربعين) المجيد

صلالة ـ من أحمد أبوغنيمة:

ضمن إحتفالات البلاد بالذكرى (التاسعة والأربعين) للعيد الوطني المجيد ـ أعاده الله على جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وعلى الشعب العمانى باليمن والبركات ـ أقام معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار حفل استقبال ومأدبة عشاء للمهنئين بهذه المناسبة وذلك بمنتجع كراون بلازا صلالة.

حضر الحفل سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار وسعادة الدكتور أحمد بن محسن بن محمد الغساني رئيس بلدية ظفار وعدد من كبار المسئولين من مدنين وعسكريين بمحافظة ظفار وجمهور غفير من المواطنين بالمحافظة.

وقد هنأ معاليه الحضور بهذه المناسبة العزيزة داعياً المولى عز وجل أن يمد فى عمر جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ باني نهضة عمان الحبيبة ويديم عليه نعمة الصحة والعافية وعلى الشعب العمانى بمزيد من التقدم والرخاء فى ظل العهد الزاهر لجلالته المعظم وحكومته الرشيدة.

كما قام معالية وكبار المسئولين بتقطيع الكعكة احتفالاً بهذه المناسبة المجيدة إحتفالا بهذه المناسبة الغالية.

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