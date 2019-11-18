نظم مركز شرطة الدارة عدداً من المناشط والفعاليات بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

حيث تم توجيه النصائح المرورية لمستخدمي الطريق وتوزيع الكتيبات والمطويات والنشرات التعريفية المتضمنة المعالم التاريخية والحضارية للنهضة العمانية للزائرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادة شرطة مسندم تنظم فعاليات بمناسبة العيد الوطني المجيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.