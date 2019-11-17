وزير الخدمة المدنية بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد: حكمة ومكانة جلالة السلطان أضافت...

قال معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية ـ بعد أن رفع أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم (حفظه الله ورعاه) بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد: إن ذكرى الثامن عشر من نوفمبر المجيد لها الأثر البالغ في قلب كل عماني، فهي مناسبة وطنية غالية تُجسّد معاني الحُب والولاء الذي يكنه أبناء هذا الخليج 365 الغالي لباني النهضة المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظـم ـ أيده الله وأبقاه ـ وهي مناسبة نستذكر من خلالها نعم وفضل الله سبحانه وتعالى التي تحققت على أرض عمان وأن منَ عليها بقائد حكيم كرس حياته خدمة لهذه البلاد الطيبة، وبفضل حكمته وقيادته السديدة أصبحت السلطنة قبله لإلتقاء جميع الأطراف، ومحط ثقة المجتمع الدولي، وأن حكمة ومكانة جلالة السلطان ـ أعزه الله ـ أضافت لمكانة السلطنة وتاريخها العريق بعداً ومكانة متفردة بين الأمم.

مؤكداً معاليه بأن هذه المناسبة لها مكانة عزيزة في قلوبنا جميعاً وتجدد الهمة لنشمر عن سواعد الجد والعزيمة للإستمرار في بناء هذا الخليج 365 العزيز والحفاظ على منجزاته، مضيفاً معاليه بأن السلطنة ـ ولله الحمد والمنّة ـ في ظل قيادة جلالته ـ أعزه الله ـ خطت خطوات ثابتة نحو التطوير المستمر في حققت التنمية الشاملة، الذي جعل من عمان دولة عصرية.

وجدّد معاليه في ختام تصريحه العهد والولاء لباني هذا العهد الزاهر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مبتهلاً إلى المولى جلت قدرته أن يحفظ جلالته لعمان وشعبها الوفي، وأن يجعله سنداً وذخراً لكل ما من شأنه الارتقاء بهذا الخليج 365 العزيز، انه سميع مجيب.