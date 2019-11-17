بوح الخزامى : حكاية وطن من مندوس الذكريات

أشرق الصباح ليحمل تباشير الفرح بعيد ميلاد جلالة السلطان قابوس المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ليخلد هذا اليوم في ذاكرة كل عماني ومقيم على هذه الأرض الطيبة، حيث يتم استقبال العيد الوطني المجيد بشراء الأعلام والأوشحة والزينة والاستمتاع بالأغاني الوطنية القديمة والتي كنا نرددها من خلال مشاهدة التلفاز أو المذياع في فترة الثمانينيات والتسعينيات أغنية (عمان يا بلادي)، و(هاتف البشرى)، و(يا موطني) .. وغيرها من تلك الأغاني الوطنية والكلمات الجميلة التي تتغنى في حب الخليج 365 وتتراقص على أوتار الوطنية. وأتذكر جيدًا العلم الكبير الذي كان يحرص والدي ـ رحمه الله ـ على رفعه فوق سطح المنزل ليرفرف عاليًا، ولعل سعادتي تبدأ عندما أذهب برفقة إخوتي لإحضاره من الصندوق الذي وضع به ونصعد به على الدرج ونشير بأصابعنا نحو شعار الخنجر والألوان الزاهية وتقبيلنا للعلم، وهذا أيضًا حال كل المنازل من حولنا البيوت متوشحة بالأعلام والصور المختلفة لجلالته .. الكل كان يعبر عن فرحته لهذا اليوم الميمون لشخصية نوفمبر الفذة بدأت الفرق الشعبية تستعد لتقديم ما هو أفضل، فكان التنافس الجميل لتقديم لوحات الإبداع بروح محبة مبتهجة وقامت المدارس بتدريب الطلبة منذ فترة لتقديم أجمل العروض في ساحات الاحتفالات ليشارك الجميع في تلك اللوحات الوطنية صغارًا وكبارًا، وتبدع جمعيات المرأة العمانية فيما تقدمه من مواد وفعاليات جميلة .. تقودني الذاكرة إلى جمعية المرأة العمانية بالخابورة في الثمانينيات عندما كانت في قريتي الواسط وفي أروقتها كان هناك حشد نسائي كبير البعض يتدرب للحفل والبعض الآخر يشاهد تلك اللقطات، وعندما تمرّ على الغرف تسمع أصوات الأغاني الوطنية (جنة جنة جنة يا عمان يا وطنا)، والغرفة الأخرى تتدرب الفتيات على المسرحيات وتجد الزينة والأجواء النوفمبرية حاضرة في المكان، وعندما تتجول في الحارة تسمع صوت الطبول وفن الرزحة الكل يتجهز لهذا اليوم الغالي .. وكثيرا ما تكون تلك الذكريات الجميلة حاضرة في أحاديثنا عندما نتحاور عن تلك الطقوس الوطنية وما يتخللها من انتقاء الملابس العمانية التقليدية الجديدة التي نرتديها والتي تقوم الأمهات والجدات بخياطتها قبل العيد بحلتها التي تتميز بالزري والتلي والسنجاف والوقاية أو الشيلة التي تتناغم أطرافها مع خيوط ذهبية وفضية والحضية التي ترتديها جداتنا بخيوطها الصوفية الملونة ودهان المحلب ورائحة الياس والصندل وجمال العيون التي تتزين بالكحل والأثمد .. في يوم العيد الوطني يبدأ التجمع عند مكتب سعادة الوالي والأهازيج تملأ المكان حضورًا مميزًا في الساحات التي تزدحم وتعج بالناس مسيرات وطنية تهتف وتردد:(بالروح والدم نفديك يا قابوس) وما زلنا نرددها .. فأي حبٍّ هذا الذي زرعه الله في قلوبنا ليزهر دائمًا بحب قابوس تتواصل الأفراح لتعم القرى الريفية بجمالها فتعيش الحارات عرسًا بهيجًا يشارك فيه الجميع ميلاد سعيد للفارس الهمام الذي ملأ الله قلبه حبًّا لهذا الخليج 365 ولشعبه الذي وثق بقدراته فكانت هيبة حضوره وصدقه في صنع التغيير. في الحقيقة أن المتصفح لمسيرة النهضة المباركة سيذهله التغير الإيجابي والحكيم لمجرى الأحداث والحياة في عُمان وما حدث من نقلة نوعية وتكنولوجية في تاريخها لتواكب العصر، وتتقدم في ظل المعطيات العصرية والحركة السريعة التي كانت تدبُّ من حولها والتي لم تكن بتلك السهولة، فهناك مرحلة مهمة في حياة الشعب العماني شمر الجميع عن سواعده نساء ورجالًا مرحلة كانت بمثابة عصر جديد وحاسمة لمرحلة البناء والتعمير والنهوض بالإنسان العماني وفتح الفرص والمجالات أمامه ليهنأ بالعيش الكريم في ظل نهضة تنموية شامله تغير مجرى حياته وتسمو بطموحاته.

لم تكن سبل العيش والأوضاع المادية والمعيشية في عمان قبل السبعينيات تلبي احتياجات الفرد وآماله فكانت الهجرة إلى بلدان الخليج من أجل لقمة العيش واكتساب الخبرات .. وغيرها وما كان يحدثنا عنه كبار السن من شبح الجوع والفقر والمعاناة من نقص الخدمات كالمستشفيات والشوارع وسبل الراحة لذلك غادر البعض أرض الخليج 365 محملًا بالأشواق والتفكير في الأهل وموطنه فكانت سنوات الغياب متعبة جدًّا.

وعندما جاء ابن عمان البار وعد بالتغيير وأرسى قواعد الدولة العصرية، فكانت الثقة بشخصيته القوية وحديثه كان بمثابة المنقذ لعُمان وأهلها وما يحمله من بشرى وعد فأنجز فكان ميلاد الأمل والحياة في عُمان.

ومن مندوس الذكريات صور واقعية فاض وجدها لحب قابوس قصص الحب والوفاء في دهاليز بيوتنا القديمة في سحارة الجدات وفي نقوش الأبواب التي كتب عليها الله الخليج 365 والسلطان وفي المرايا التي تشرق بصور جلالته ووالده السيد سعيد بن تيمور ـ رحمه الله ـ نرى الوفاء في تلك الكفوف التي رسمت عليها التجاعيد طرقها الوعرة، وترجمت قساوة الخطوط ماضيها فهي شاهدة وحاضرة على التغيير فترتفع كفوفهم يتضرعون للمولى في أكثر الأوقات أن يحفظ الله جلالته، ويمد في عمره، وكلما أجثمت الذكريات التي تحمل المعاناة وقساوة المعيشة وفراق الزوج والأولاد من أجل العيش فاضت دموعهم وشكروا الله على نعمة وجود السلطان فشتان بين الأمس واليوم. وها هي عمان اليوم بوجوده ترصعت بالمجد تيجانها وأسدلت ظفائرها على السيف مجدلة فهاجت شطآنها ونظراتها شموخًا تبني قلاعا وحصونا بالعز شيدتها .. ونسجت من أوشحة الجود حروف الفخر قابوس عشقها .. فكتبت بأناملها على صفحات التاريخ قصة وجدها فانطلقت الكلمات تمتطي صهوة جوادها وانحنت لهيبة سلطانها .. فما أجملك بثوبك الباهي المنظر بروعة الأبيض والأحمر والأخضر .. عمان حبًّا بل عشقًا ونبضًا به تحيا القلوب وبالعز تزهر.

سميحة الحوسنية

مراسلة (الخليج 365) في الخابورة