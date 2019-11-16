رئيس (المجلس الاستشاري) الصيني يغادر البلاد

غادر صباح أمس معالي وانغ يانغ عضو اللجنة الدائمة للمجلس السياسي للحزب الشيوعي الصيني رئيس المجلس السياسي الاستشاري للشعب الصيني والوفد المرافق له البلاد بعد زيارة رسمية للسلطنة استغرقت عدة أيام، بدعوة من معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة.

وكان قد تضمن برنامج زيارة معالي رئيس المجلس السياسي الاستشاري للشعب الصيني والوفد المرافق له، جلسة مباحثات مع مجلس الدولة ولقاءات مع عدد من المسؤولين، ولقاءات مع ممثلي الشركات الصينية والجالية الصينية العاملة في السلطنة، بالإضافة إلى زيارة بعض المعالم الحضارية بالسلطنة.

وكان في وداع معالي رئيس المجلس السياسي الاستشاري للشعب الصيني معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام للمجلس، والمكرم سالم بن محمد الريامي عضو مجلس الدولة مرافق الوفد وسعادة لي لينج بينج سفيرة جمهورية الصين الشعبية المعتمدة لدى السلطنة.

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