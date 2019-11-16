جلالة السلطان يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويوجه بتهيئة كل الظروف الملائمة للارتقاء بمستوى الأداء

- جلالته يستعرض عددا من الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية ويبدي ارتياحه لما يبذل

من جهود أدت إلى الحفاظ على مسيرة التنمية الشاملة فـي البلاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

- أمام المقام السامي .. عدد من أصحاب المعالي والسعادة يؤدون قسم اليمين

- جلالة السلطان يستقبل سفير الولايات المتحدة

Advertisements

شهد الاسبوع الماضي مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، حيث تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء ببيت البركة العامر، وأدى قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ببيت البركة يوم الخميس الماضي عدد من أصحاب المعالي والسعادة.

حيث تفضل جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ فترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء ببيت البركة العامر، استهل جلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله ـ الاجتماع بالتوجه إلى الخالق سبحانه وتعالى بالحمد والشكر والثناء لما أنعم به على عُمان من خير عميم وأفضال عديدة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم هذه النعم على الخليج 365 والمواطنين.

وقد تفضل جلالته ـ أعزه الله ـ باستعراض عدد من الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، فعلى الصعيد المحلي أبدى جلالته ارتياحه لما يُبذل من جهود أدت إلى الحفاظ على مسيرة التنمية الشاملة في البلاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل وتشجيع كافة القطاعات ودعمها من أجل تحقيق التوازن المالي للتعاطي مع متطلبات كل مرحلة من مراحل الخطط التنموية للسلطنة.

وفي إطار استعراض حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ للقضايا الإقليمية والدولية، تفضل جلالته فأكد حرص السلطنة الدائم والمستمر على تعزيز التفاهم والحوار البناء والتعاون بين الدول من أجل حل كافة القضايا بالطرق السلمية بما يكفل للشعوب الاستمرار في مساراتها التنموية وسط أجواء آمنة ومستقرة، مبدياً جلالته ـ أعزه الله ـ تفاؤله بالجهود المبذولة لإحلال الاستقرار في المنطقة.

وفي ختام الاجتماع تفضّل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم بإعطاء توجيهاته السديدة بتهيئة كل الظروف الملائمة للارتقاء بمستوى الأداء على كافة الأصعدة، متمنياً جلالته ـ أبقاه الله ـ للجميع دوام التوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الخليج 365 العزيز وأبنائه الأوفياء.

ـ أدى قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ببيت البركة يوم الخميس الماضي عدد من أصحاب المعالي والسعادة حيث أدى القسم كلٌ من:

معالي/ ناصر بن خميس بن علي الجشمي أمين عام وزارة المالية، ومعالي المهندسة عزّة بنت سليمان بن سعيد الاسماعيلية وزيرة التقنية والاتصالات، ومعالي الدكتورة سعاد بنت محمد بن علي اللواتية وزيرة شؤون الفنون، ومعالي السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم، ومعالي المهندس عصام بن سعود بن حارب الزدجالي رئيس بلدية مسقط، وسعادة نصر بن خميس بن محمد الصواعي المدعي العام.

ـ كما استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ببيت البركة يوم الخميس الماضي سعادة السفير مارك جي سفيرز سفير الولايات المتحدة الأميركية المعتمد لدى السلطنة، وذلك لتوديع جلالته بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرًا لبلاده لدى السلطنة.

وخلال المقابلة شكر سعادة السفير جلالة السلطان المعظم على ما لقيه من دعم ومساندة في تأدية مهام عمله لخدمة العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، كما عبّر عن صادق تمنياته لجلالته بوافر الصحة والسعادة وللشعب العماني مزيد التقدم والرقي والازدهار، وقد شكر جلالة السلطان المعظم سعادة السفير على الجهود التي بذلها في تعزيز علاقات البلدين الطيبة، متمنياً له التوفيق في مهامه المستقبلية.

حضر المقابلة معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.