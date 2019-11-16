وزير العدل: منذ تسعة وأربعين عاما وعُمان تتمتع بحياة آمنة مستقرة ومستوى رفيع من العدل وحكم القانون

قال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي ـ وزير العدل بمناسبة العيد الوطني (التاسع والأربعين) المجيد: بحلول يوم الثامن عشر من نوفمبر المجيد كل عام يتجدد الولاء لصانع النهضة العمانية الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

مؤكداً معاليه: بأنه سينطلق المواطنون في مواكب الفرح الوطني معبرين عن العرفان بالفضل لقيادة جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ فمنذ تسعة وأربعين عاماً وعُمان تتمتع بحياة آمنة مستقرة ومستوى رفيع من العدل وحكم القانون ونماء اقتصادي وفرَّ مستوى من العيش الكريم رغم ما شهدته وتشهده الأقاليم الأخرى من أزمات سياسية صعبة وما يستجد من متغيرات اقتصادية تترك آثاراً ضاغطة على الخطط التنموية إلا أن السلطنة بفضل الله ثم بحكمة جلالة السلطان تتخطى على الدوام الآثار السلبية لمختلف الأزمات بما انتهجته من سياسات واقعية ونهج متوازن في العلاقات مع جميع الدول على حدٍّ سواء وبذلك نجح جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ في بناء دولة عصرية تقوم على العدل وحكم القانون والأخذ بمعطيات العصر، وعلى ممارسة شورية تتعزز من خلالها مشاركة المواطنين في بناء وطنهم من خلال إسهامهم في صنع القرار التنموي والاجتماعي عبر مسيرة الشورى التي دخلت الآن فترتها التاسعة محققة الكثير من النتائج منذ انطلاقتها الأولى في سنة ١٩٨١م إلى اليوم، وهي ممارسة أصبح لها شأنها المقدر في مسيرة النهضة المباركة لأنها عززت مبدأ الشراكة وتعدد الآراء في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية.