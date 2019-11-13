رئيس أركان الجيش بجمهورية إيطاليا يغادر البلاد

غادر البلاد صباح أمس الفريق أول سالفاتور فارينا رئيس أركان الجيش بجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له، بعد زيارة رسمية للسلطنة استغرقت عدة أيام.

وقد كان في وداعه لدى مغادرته قاعدة السيب الجوية اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، كما كان في الوداع العميد الركن راشد بن سعيد الشافعي مدير عام الإدارة والقوى البشرية بقيادة الجيش السلطاني العماني، والملحق العسكري بسفارة جمهورية إيطاليا بمسقط.

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