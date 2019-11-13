وزير الصحة يستقبل الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية

استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، رئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بمكتبه بديوان عام الوزارة سعادة الدكتور عمر بن عوض الرواس الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

وقد استعرض الرواس مع معاليه الخطوات والخطط التطويرية لأعمال المجلس العربي للاختصاصات الصحية بما في ذلك التحول الإلكتروني وبرنامج التطوير المهني المستمر ومقترح الهيكل التنظيمي للمجلس.

كما تم خلال اللقاء مناقشة التحضير لاجتماع الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للمجلس العربي المقترح انعقادهما خلال شهر فبراير القادم بالسلطنة.

ومن جانبه أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي حرص وزارة الصحة على دعم وتطوير التعاون الثنائي مع المجلس العربي للاختصاصات الصحية بما يخدم التعليم الطبي والخدمات الصحية في الخليج 365 العربي.

جدير بالذكر أنه تم خلال اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الذي انعقد في شهر سبتمبر المنصرم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية انتخاب معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة رئيساً للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، فيما تم انتخاب الدكتور عمر بن عوض الرواس من السلطنة أمينًا عامًا للمجلس في شهر مايو من هذا العام.

وتتشكل الهيئة العليا للمجلس العربي من ستة من وزراء الصحة العرب يختارهم مجلس وزراء الصحة العرب، ووزير الصحة في دولة المقر، وممثلين اثنين لكل دولة عربية، وممثلاً عربياً عن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب.

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