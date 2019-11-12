(العليا) لانتخابات الشورى للفترة التاسعة تنظر في الطعون الوارده اليها

اتخذت بشأنها القرارات المناسبة وفقاً لأحكام قانون الانتخابات

عقدت اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة امس اجتماعها بمقر اللجنة.

ترأس الاجتماع فضيلة الدكتور خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا، رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها.

تم خلال الاجتماع الاطلاع على محضر الاجتماع السابق واعتماده، والنظر في الطعون المقدمة إليها في النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وفقاً لأحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(58 /2013).

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