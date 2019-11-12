جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي : استعراض 112 مشروعا في الدورة السادسة

عقدت لجنة تحكيم جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي يوم أمس اجتماعها الأول في الدورة السادسة للجائزة لعام 2019م.

ترأس الاجتماع سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة رئيس لجنة تحكيم الجائزة.

وقد استعرض الاجتماع ـ الذي عُقِدَ بمقر ديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية ـ إجمالي عدد المشاريع التطوعية المترشحة على مستوى الأفراد والجمعيات والمؤسسات لنيل شرف الفوز بالجائزة في دورتها السادسة، والتي بلغ عددها في هذه الدورة 112 مشروعاً منها 41 مشروعاً على مستوى الأفراد، كما بلغ عدد مشاريع الجمعيات والمؤسسات 71 مشروعاً.

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