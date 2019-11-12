نائب وزير الدفاع السعودي يغادر البلاد

غادر البلاد في ساعة مبكرة من صباح أمس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بعد زيارة رسمية للسلطنة.

وكان في وداع سموه لدى مغادرته قاعدة السيب الجوية العميد الركن صالح بن أحمد الهنائي رئيس المراسم العسكرية والعلاقات العامة برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، كما كان في وداع سموه سعادة سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة، وعدد من كبار الضباط.

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