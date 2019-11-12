لجنة المناقصات الداخلية بظفار تفتح عروض عدد من المشاريع الخدمية بالمحافظة

في المحليات 13 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

صلالة ـ الخليج 365:

عقدت صباح أمس لجنة المناقصات الداخلية محافظة ظفار اجتماعا لها.

ترأس الاجتماع سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار وبحضور أعضاء اللجنة وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب سعادته.

دار خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واجازة وقائع الاجتماع السابق جلسة رقم:(10 /2019م) وما نفذ من أعمال، تم خلال الاجتماع فتح عروض المناقصة رقم:(38 /2019م) الخاصة بتشغيل وصيانة محطة تحلية المياه في ولاية ثمريت، والمناقصة رقم:(39 /2019م) الخاصة بتشغيل وصيانة محطة تحلية المياه في نيابات ذهبون وبربزوم، كما تم عرض الخطابان الواردان من المديرية العامة للمشاريع والصيانة والمتعلق بطلب تمديد المناقصة رقم:(77 /2018م) الخاصة بتقديم خدمات النظافة لمبنى المديرية العامة للمشاريع والصيانة، والخطاب المتعلق بطلب تمديد المناقصة رقم:(23

/2019م) الخاصة بإعادة تأهيل مكتب وسكن نائب الوالي بالمركز الإداري بقيرون حيرتي ، والخطاب الوارد من دائرة الشؤون المالية والمتعلق بالتحليل الفني لعروض الأسعار الخاصة بتوفير أجهزة كهربائية مختلفة للولايات والنيابات التابعة للمكتب، والخطاب الوارد من المديرية العامة للمياه والمتعلق بإنهاء عقد المناقصة رقم:(15 /2015م) الخاصة بتوفير عماله فنية بالأجر اليومي للمديرية العامة للمياه، وتم ارسال خطابات للمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بالموافقة على تمديد المناقصة رقم:(60 /2017م) الخاصة بمشروع نظام المراسلات الالكترونية ،وخطاب بالموافقة على تجديد عقد المناقصة رقم:(78 /2017م) الخاصة بتوفير أخصائيين لدائرة تقنية المعلومات، وخطاب بالموافقة على تجديد عقود اتفاقيات النظافة للمباني التابعة للمكتب لمدة عام وهي تجديد عقود المناقصة رقم:(66 /2018م) لمبنى مجمع المكتب، والمناقصة رقم:(67/2018م) الخاصة لمبنى ملحق المكتب رقم (1)، والمناقصة رقم:(68 /2018م) والخاصة لمبنى ملحق المكتب رقم (2)، والمناقصة رقم: (69 /2018م) الخاصة بمبنى دائرة تنمية الموارد البشرية ومركز التدريب، والمناقصة رقم:(72 /2018م) الخاصة بمبنى المديرية العامة للشؤون المحلية، والمناقصة رقم:(73 /2018م) لمبنى دائرة النقليات، وخطاب بالموافقة على تجديد عقد المهندس/محمد السيد أحمد إبراهيم، وتم ارسال خطابان للمديرية العامة للمشاريع والصيانة بالموافقة على الامر التغييري رقم (1) والتمديد للمناقصة رقم:(6 /2019م) الخاصة بأعمال الصيانة لمنزلي النائب والمساعد وغرفة الحراسة بالمركز الإداري بولاية ضلكوت، وخطاب بالموافقة على تمديد المناقصة رقم:(56 /2012م) الخاصة بمشروع انشاء قاعة متعددة الأغراض بولاية ثمريت، كما تم اسناد المناقصة رقم:(36 /2019م) الخاصة بتشغيل وصيانة محطة تحلية المياه بنيابة الشويمية ،والمناقصة رقم:(37 /2019) الخاصة بتشغيل وصيانة محطة تحلية المياه بولاية رخيوت، وأيضاً تم ارسال خطابين الى سعادة المستشار بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار بالموافقة على الامر التعييري رقم (1) للمناقصة رقم:(49 /2017) الخاصة بهدم وإزالة المباني المتأثرة بمشروع تطوير منطقة الحافه المرحلة الثانية الواقعة شمال شارع السلطان قابوس، وخطاب بالموافقة على الامر التغييري رقم (1) للمناقصة رقم:(50 /2017م) الخاصة بهدم وإزالة المباني المتاثرة بمشروع تطوير منطقة الحافة المرحلة الثانية ـ منطقة البليد، وتم ارسال خطاب للمديرية العامة للمياه بالموافقة على تمديد المناقصة رقم:(2 /2010م) الخاصة بمشروع انشاء شبكة مياه ومحطة تحلية بنيابة حاسك.