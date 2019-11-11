وزير المكتب السلطاني والوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يستقبلان نائب وزير الدفاع السعودي

فيما عقدت جلسة مباحثات رسمية بين البلدين

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني أمس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له.

وقد رحب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف، ومن جانبه قدّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان شكره وتقديره للسلطنة، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث حول مسيرة العلاقات الأخوية التي تربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، كما تم استعراض عدد من مجالات التعاون المشتركة وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة سعادة سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة.

عُقدت بمقر وزارة الدفاع بمعسكر بيت الفلج ظهر أمس جلسة المباحثات الرسمية بين معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، والذي يزور السلطنة حاليا.

وفي بداية اللقاء رحب معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بصاحب السمو الضيف والوفد المرافق له، متمنيا لهم طيب الإقامة بالسلطنة، من جانبه شكر صاحب السمو الضيف معالي السيد الوزير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي قوبل به والوفد المرافق .

عقب ذلك تم استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجالات التعاون القائم بين وزارتي الدفاع وتعزيزه، وتم تبادل وجهات النظر حول عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، كما حضرها من الجانب السعودي سعادة سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية بمسقط.

وقد وصل إلى البلاد ظهر أمس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع السعودي، وكان في استقباله لدى وصوله مطار مسقط الدولي معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، كما كان في الاستقبال الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني، وسعادة سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية بمسقط.