بحث التعاون المشترك بين السلطنة وإيطاليا

في المحليات 12 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه صباح امس الفريق أول سالفاتور فارينا رئيس أركان الجيش بجمهورية إيطاليا.

في بداية المقابلة رحب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف والوفد المرافق له، من جانبه قدم رئيس أركان الجيش الإيطالي شكره وتقديره لمعاليه، تم خلال اللقاء مناقشة بعض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين ، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك .

كما استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس الفريق أول سالفاتور فارينا رئيس أركان الجيش بجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

وقد رحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف ،وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني ، وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة، كما حضرها الملحق العسكري بسفارة جمهورية إيطاليا بمسقط .

كما استقبل اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس الفريق أول سالفاتور فارينا رئيس أركان الجيش بجمهورية إيطاليا الذي يزور السلطنة حالياً.

ولدى وصول الفريق أول رئيس أركان الجيش بجمهورية إيطاليا مقر قيادة الجيش السلطاني العماني بمعسكر المرتفعة أجريت له مراسم استقبال رسمية ، حيث أدت ثلة من حرس الشرف التحية العسكرية وعزفت مجموعة من فرقة موسيقى الجيش السلطاني العماني سلام الشرف ، ثم استعرض الضيف حرس المراسم .

وقد تم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وبحث مجالات التعاون العسكري بين الجيش السلطاني العماني والجيش الإيطالي .

حضر المقابلة عدد من كبار ضباط الجيش السلطاني العماني، كما حضرها الملحق العسكري بسفارة جمهورية إيطاليا بمسقط.

كما قام صباح امس الفريق أول سالفاتور فارينا رئيس أركان الجيش بجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له بزيارة متحف قوات السلطان المسلــحة، حيث قام بجولة شملت أروقة المتحف المتعددة ، واطلع على المخطوطات والمجسمات التاريخية ذات العراقـة العمانية الدالة على فنـون العمارة المتنوعة بقلعة بيت الفلج ، كما استمع إلى شرح وافٍ عن التـطور الذي حظيت به قوات السلطان المسلحة في ظل العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ .

وفي ختام الزيارة سجل الضيف الزائر كلمة عبر فيها عن سروره لما شاهده من تراث عسكري عريق ، وما تزخر به السلطنة من إرث حضاري ، وما تنعم به من مظاهر التقدم والنماء .