اختتام أعمال جلسات الدورة الـ(43) للمؤتمر الدولي للمستشفيات بالسلطنة

في المحليات 11 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

شهـد مشاركة محلية ودولية واسعة

أُختتمت يوم أمس الأول أعمال الدورة الـ(43) للمؤتمر الدولي للمستشفيات الذي استضافته السلطنة ممثلة بوزارة الصحة ونظمه الاتحاد الدولي للمستشفيات على مدى أربعة أيام تحت شعار: الناس في صميم الخدمات الصحية في أوقات السلم والأزمات.

المؤتمر شهد مشاركة أكثر من 600 من الفئات الطبية والطبية المساعدة محلية ودولية واسعة من مختلف المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة من مختلف دول العالم، وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

حاضر بالمؤتمر نحو (109) من نخبة المحاضرين والخبراء والمتختصين في تخصصات متعدده من السلطنة ومن مختلف دول العالم.

وهدف المؤتمر إلى تبادل المعارف واستعراض الدور المحوري الذي تلعبه المستشفيات في دعم برامج التغطية الصحية العالمية، والرعاية الصحية الأولية وسبل إسهامها في إعادة رسم ملامح الأنظمة الصحية والتأثير على جودة حياة السكان والازدهار في المجتمع.

وتم خلال الأربعة الأيام الماضية من انعقاده استعراض أكثر من 40 جلسة علمية اشتملت على مجموعة من المحاضرات النظرية وحلقات العمل غطت مراحل الاستعداد خلال فترات السلم، واتخاذ التدابير اللازمة خلال فترات الأزمات نحو رفع تسوية الخدمات الصحية لصالح كافة المجتمعات.

تضمن البرنامج في اليوم الثالث والرابع للمؤتمر عقد عدة جلسات رئيسية وحوارية ونقاشية، من بينها جلسة رئيسية بعنوان:(المستشفيات والنظم الصحية التي تقود لصحة المجتمع ورخائه)، وجلسة أخرى حول (دور المستشفيات والخدمات الصحية في دعم رفاة السكان).

وتقدمت السلطنة ممثلة بوزارة الصحة بعدد من الجلسات التي تطرقت إلى نظام الرعاية الصحية المتكامل في السلطنة والإنجازات الصحية التي حققتها بالسنوات الماضية، حيث استعرض المستشفى السلطاني بالمؤتمر عدة محاور مختلفة تتناول فيها دور الإبتكار واستراتيجيات تطوير الأداء التي تم استخدامها بنجاح في مراكز ودوائر وأقسام المستشفى.

كما تم باليوم الختامي للمؤتمر توزيع الجوائز الاتحاد الدولي للمستشفيات، وقد حصلت السلطنة على ثلاثة جوائز منها جائزة للمستشفى السلطاني، حول مشاريع تطوير الاداء، والجائزة الثانية للمركز الوطني للقلب حول المستلزمات والمخازن الطبية، والجائزة الثالثة حول تطوير خدمة الجودة، وقد أقرت السلطنة في المؤتمر تدشين جائزة عمان للمستشفيات، وسيتم منحها للمستشفيات التي المتميزة في عملها ضمن ظروف الأزمات والكوارث.

المؤتمر ركز على ثلاثة محاور رئيسية، وكانت دور الاستثمار الصحي لهدف تحقيق الرخاء للمجتمعات، ومرونة ومقاومة الخدمات الصحية في ظروف الازمات، والابتكار لهدف تطوير الخدمات الصحية في مختلف دول العالم، وقد سبق المؤتمر عقد دورات واجتماعات مختلفة شاركت فيها منظمة الأمم المتحدة وركزت على أهمية التغطية الصحية الشاملة.

وفي ختام المؤتمر ألقى الدكتور قاسم السالمي مدير عام المستشفى السلطاني ــ رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، عضو اللجنة الاشرافية كلمة قال فيها: إن التحضيرات لهذا المؤتمر بدأت قبل عامين عندما فازت السلطنة بحقوق الاستضافة في تايبيه تايوان، مشيراً الى العديد من الخبراء من مختلف دول العالم ساهموا في تطوير المحتوى العلمي للمؤتمر.

كذلك تناول المؤتمر الدولي للمستشفيات الابتكارات في المجال الصحي من خلال استعراض عدد من تجارب التحول الرقمي في أنظمة الرعاية الصحية الناجحة، مثل التجربة التايوانية وتجربة إقليم كاتالونيا علاوة على الابتكارات والإنجازات التي حققتها وزارة الصحة بالسلطنة في مجال الصحة الإلكترونية، كما قدمت فيه عدد من قصص التحدي التي واجهتها الأنظمة الصحية خلال فترات الأزمات، إضافة إلى عقد عدد من الجلسات الأخرى التي روت القصص ووجهات النظر المستمدة من مناطق الصراعات والحروب، وما خلفتها من عمليات النزوح والإصابات بين اللاجئين، لهدف لفت أنظار العالم إلى التحديات الأكبر التي واجها مقدمي خدمات الرعاية الصحية في ظل اتساع نطاق العنف في دول العالم.