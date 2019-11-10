أنفال الحمدانية تفوز بمشروع حول آلة استخلاص الليمون المجفف آلياً

في المحليات 11 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

من بين أفضل ثمانية مبتكرين في الموسم الـ(11) من برنامج (نجوم العلوم 2019)

حوار ـ حفصة بنت محمد الجهورية:

ترتقي الأمم دائما بعقول أبنائنها، وترفع أعلامها بأيدي غرسها الطيب ..

أنفال بنت عيسى الحمدانية .. الشابة العمانية التي وقفت صامدة بقوة فكرها وبقدرتها على الإبداع والإبتكار لتكون في صفوف أفضل ثمانية مبتكرين في الموسم الحادي عشر من برنامج (نجوم العلوم 2019) لتقول بكل فخر أنا وعمان هنا.

الحمدانية تعد نموذجاً نفخر به من أبناء عُمان، حيث تميزت بمشروعها لصنع آلة استخلاص الليمون المجفف آلياً لتخرج لنا عن الصورة النمطية لدارسي الزراعة من طلاب جامعة السلطان قابوس.

* تميزك رائع وهو فخر لنا كعمانيين، حدثينا عن بدايتك مع الإختراعات، وإختراعك الحالي الذي تشاركين به في برنامج العلوم للموسم الحادي عشر؟

ـ في سنة 2010 وبالتحديد عندما كُنت طالبة في الصف العاشر، وجدتُ طريقاً مفتوحاً لعالم الإختراعات ألا وهو برنامج التنمية المعرفية الذي طبق في المدارس في السلطنة، وبمساعدة معلمتي بُشرى الأغبرية بدأتُ في بناء النموذج الأولى لإختراع جهاز يحوّل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى طاقة بديلة، واليوم يتحقق حلم العشر سنوات في برنامج (نجوم العلوم) بإختراع جهاز الاستخلاص الآلي لليمون المجفف، حيث أن البرنامج ساعدني كثيراً وبفضل الله حول الفكرة لجهاز ملموس خلال بضعة أشهر، وفكرة الإختراع جاءت بعد صراعٍ أكاديمي وإجباري بحل مُشكلةً في مجال (تقنيات ما بعد الحصاد)، ذلك الإختراع الذي عملتُ على نموذجه الأولى مع زميلتي سوسن الخنبشية كان مشروع تخرجي من جامعة السلطان قابوس.

* الواقع المحيط بنا في كثير من الأحيان يكون محبطاً وهادماً للمواهب فيجبر الكثير من المبدعين على الإنطواء والتراجع عن تقديم مواهبه .. ما هو تعليقك على هذا؟ وهل انطبق هذا عليك في أي مرحلة من مراحل تقدمك؟.

ـ قد يكون كلاماً صحيحاً ومنطقياً في حال أن الإنسان غير واثق بقدراته الإبداعية التي رزقه الله إياها، فكما يُقال واثق الخُطى يمشي ملكاً، ورضى الناس غاية لا تُدرك، وأنا أؤمن أن من أحبطك اليوم سيفتخر بك غداً، فلا أخفيكم، نعم واجهت الكثير من العبارات الهادمة والمُحبطة وخاصة عند قبولي في جامعة السلطان قابوس (كلية العلوم الزراعية والبحرية)، وها أنا اليوم وصلت إلى مرحلة متقدمة في برنامج (نجوم العلوم) وفخورة بتقدمي واختراعي بالرغم من بعض التعليقات السلبية التي قد تحُزنني التعليقات السلبية للحظة ولكن في كُل مرة أجد كلام الله عز وجل أجمل رسالة تبعث بداخلي الأمل والتفاؤل لما هو قادم، فترُن في مسامعي (ولا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ) ذلك هو الشيء الذي يجعلني استمر ولا أكترث لإنتقادات لا فائدة منها.

* لنا علم بمدى أهمية دعم الأهل لأبنائهم .. ما هو الدعم الذي حصلت عليه أنفال الحمدانية من المحيطين بها وما مدى أثره؟

ـ رسالة شُكر وامتنان لأعز شيءٍ أملكُه في حياتي (أمي وأبي)، فقد وفرّوا لي كُل سبل العلم والتعلم وهيأوا لي البيئة المناسبة لصقل مهاراتي رغم تعددها، انصتوا لحديثي فأخذتُ بنصائحهم، تقبلوا قراراتي الغريبة وفتحوا لي المجال لأخوضها وأتعلم منها، علموني أن الكتاب خير صديق وأن العلم سلاح نحتمي به وأن الفشل بداية النجاح، فلا أستطيع أن أصف دعم أمي وأبي حيث أخاف أن الكلمات لا توفي حقهم وبإختصار أنفال نبعت منهم، ولا أنسى كُل فردٍ في العائلة وأصحابي من بثوا بداخلي ذروة التفاؤل والتحدي وأن أمضى قُدماً دون التراجع للوراء، كما حصلت أيضاً على الدعم الكبير من قبل خبراء ولجنة التحكيم في برنامج (نجوم العلوم) الأمر الذي ساعدني على صقل مهاراتي وتطوير ابتكاري ليصبح ملموساً.

* حدثينا عن دور أساتذتك في الجامعة لدفعك إلى الاختراع والابتكار؟

ـ بصراحة الجامعة لها دور كبير في صقل مواهب الطلبة المُنتسبين إليها، ودائماً ما يسعى أساتذة الجامعة لتحويل المعلومة النظرية المُكتسبة من المنهج إلى تطبيق فعلي، ونتاج ذلك مشاريع إبتكارية لا تخطر على البال، وتشجيعاً للطالب وإيماناً بقدراته يتم عرض تلك المشاريع في عدة معارض تُقام في الجامعة أو خارجها، وطريقة تفاعل الأستاذة مع الطالب يجعله أكثر إبداعاً وتميزاً في مجال تخصصه.

* أنفال، حدثينا عن أهم الميزات التي سنحصل عليها في منتجك وما يميزه عن المتواجد في السوق؟

ـ جهاز الاستخلاص الآلي لليمون المجفف جهاز صناعي قادر على فصل قشرة الليمون الجافة عن مكوناتها الداخلية بكفاءة عالية من حيث الوقت ومعايير الأمن والسلامة دون اللجوء إلى طريقة العمل التقليدية التي قد تسبب أضراراً على المدى البعيد، الفئة الأكثر استخداماً لهذا الجهاز مصانع التوابل والبهارات ومراكز الطب الشعبي، والجهاز يتعامل مع الليمون المجفف هو الأول من نوعه في العالم ولا يوجد له مثيل في السوق.

* الإختراع بحر لايمكن أن يكتفي المخترع منه .. حدثينا عن أهم مبادراتك والمسابقات التي شاركتي فيها غير برنامج (نجوم العلوم) إن وجدت؟

ـ شاركت في الكثير من المسابقات والبرامج، والأجدر بالذكر البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب وكُنت ضمن أفضل 100 مشروع تأهل للمرحلة الثانية، وبرنامج اكتشاف تقنيات المُستقبل التابع لمصنع الإبتكار وقد عملت مع فريق لتطوير مشروع الزراعة الهوائية، ومُسابقة الخطابة البيئية، وبعيداً عن مجال التكنولوجيا شاركت في العديد من البرامج التطوعية وأهمها برنامج برايل لمساعدة المكفوفين.

* المستقبل الواعد دائماً ينادي الطموحين أمثالك .. أخبرينا عن أهم خططك المستقبلية؟

ـ تطول قائمة الخطط المُستقبلية وسأكتفي بذكر بعضٍ منها، آمل ـ إن شاء الله ـ بأن أكون ضمن أعضاء هيئة التدريس في جامعة السلطان قابوس وأحمل شهادة الماجستير والدكتوراه كمُهندسة زراعية، كما أني أعمل على تأسيس مشروعي الخاص، والتعلم ليس له موعد لذلك أرجو من الله بأن أحقق حلم طفولتي وأخوض مجال الكيمياء بكل شغف.